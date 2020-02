Wederom hoofdrol Bergwijn bij Tottenham; Alderweireld held en schlemiel

Tottenham Hotspur heeft zondagmiddag met 2-3 gewonnen van Aston Villa. Steven Bergwijn was wederom een van de uitblinkers aan de zijde van the Spurs. Toby Alderweireld tekende voor een schlemielig eigen doelpunt, maar wist ook in het goede doel te scoren. De Londense club doet door de late zege in Birmingham zeer goede zaken in de strijd om Champions League-voetbal.

Voor Alderweireld sloeg het noodlot al na negen minuten toe. De mandekker taxeerde een voorzet vanaf de zijkant op verkeerde wijze en zag zijn inzet achter Hugo Lloris in het doel verdwijnen. Met bijna een halfuur op de klok op Villa Park maakte Alderweireld zijn fout goed. De mee opgekomen verdediger schoot van dichtbij raak, op aangeven van Eric Dier uit een hoekschop. Tottenham ging zelfs met een voorsprong rusten. De pijlsnelle Bergwijn werd in het strafschopgebied onderuitgehaald door Björn Engels, waardoor de bal op aanraden van de VAR op de stip werd gelegd door scheidsrechter Martin Atkinson.

Heung-min Son ging achter de bal staan, maar zijn inzet werd gekeerd door de alerte José Manuel Reina. In de rebound wist de aanvaller van Tottenham echter alsnog te scoren. Engels nam net als landgenoot Alderweireld sportieve wraak. De boomlange verdediger verwerkte een afgemeten hoekschop van Grealish al koppend tot doelpunt. Anwar El Ghazi maakte de slotfase niet mee in Birmingham, want de vleugelaanvaller werd na zeventig minuten afgelost door Trezeguet.

Ook José Mourinho voerde enkele wissels door. Giovani Lo Celso en Gedson Fernandes verschenen hierdoor binnen de lijnen. In de slotminuut pakte Tottenham alsnog de volle buit tegen Villa. Son schoot raak van binnen het strafschopgebied, tot grote vreugde van de meegereisde fans en de gehele bank van de bezoekende ploeg. Mourinho greep gelijk in en haalde Bergwijn naar de kant. Jan Vertonghen werd als extra slot op de deur ingezet. The Spurs overleefden de zes minuten toegevoegde tijd en schreven drie belangrijke punten bij.