‘Spelbreker’ bij Ajax stelt flink teleur: ‘Het ziet er onbeholpen uit’

Ajax neemt het komende week voor het eerst op tegen Getafe in de Europa League. De Spaanse club maakt dit seizoen indruk in LaLiga en is momenteel op de derde plek op de ranglijst terug te vinden. Ronald de Boer waarschuwt Ajax alvast voor de klasse van Getafe en denkt dat Edson Álvarez een zwakke schakel kan vormen bij de ploeg van Erik ten Hag.

De Boer zag de Mexicaan woensdag bij de 0-3 bekerzege van Ajax tegen Vitesse als centrale verdediger niet goed spelen. "Ik vond het een zesje. Het was nog niet overtuigend wat we tegen Vitesse hebben gezien. Verdedigend vind ik het nog niet zo slecht, maar aan de bal is hij in mijn ogen een spelbreker die weinig brengt", laat De Boer weten.

De analist zegt zondag bij Goedemorgen Eredivisie van FOX Sports dat Álvarez soms rigoureus moet verdedigen en niet altijd voor de voetballende oplossing moet kiezen. "Dit is slecht van hem gedaan", zegt De Boer als hij beelden ziet van de wedstrijd tegen Vitesse. "Hij wil het dan voetballend oplossen. Dit moet je dus niet bij Getafe doen. Daar zijn ze gevaarlijk in, bij dat soort momenten."

"Het ziet er onbeholpen uit. Het is geen Daley Blind aan de bal. In de Nederlandse competitie is het spel aan de bal ontzettend belangrijk. Ik denk dat je meer aan Álvarez hebt als je geen zeventig procent balbezit hebt in een wedstrijd. Aan de bal ziet het er gewoon heel matig uit", aldus De Boer, die tegen Getafe zou opteren voor Perr Schuurs in het centrum van de defensie.

"Ik vind dat Schuurs het heel goed gedaan heeft, elke keer als hij heeft gespeeld. Hij heeft de snelheid en de inspeelpass, dus mijn voorkeur gaat uit naar Schuurs. Maar dat mag Ten Hag lekker beslissen", besluit de oud-voetballer. Komende donderdag speelt Ajax eerst uit tegen Getafe, waarna op 27 februari in de Johan Cruijff ArenA de return wordt afgewerkt.