Van Basten gelooft in mogelijke Ajax-transfer: ‘Huntelaar is niet veel beter'

Myron Boadu maakt dit seizoen indruk bij AZ en wordt de laatste tijd veelvuldig aan een eventuele overstap naar Ajax gelinkt. Marco van Basten ziet dat de negentienjarige spits tekortkomingen heeft, maar de oud-speler en -trainer van de Amsterdammers denkt tegelijkertijd dat Boadu zich kan ontwikkelen tot een nummer negen voor Ajax.

"Technisch vind ik hem toch wel beperkt", zegt Van Basten in het programma De Eretribune op FOX Sports. "Maar het voordeel is: zijn loopvermogen is gewoon heel erg goed, hij is snel en hij 'is er' altijd." In het tv-programma worden beelden getoond van de TOTO KNVB Beker-wedstrijd tegen NAC Breda (1-3 verlies), waar Boadu een enorme kans miste door de bal voor open doel naast te schuiven. "Als je kijkt naar zijn techniek, hoe hij situaties in dit geval met zijn verkeerde been oplost, daar schort nog wel wat aan."

"Het is ook nog een jonge jongen. Het goede is dat-ie er elke keer is, het slechte is dat hij eigenlijk best wel veel kansen mist", zegt Van Basten, die gelooft dat Boadu zich nog kan ontwikkelen. "Natuurlijk is dat de leren, door schade en schande moet je wijzer worden. Techniek is wel iets wat je elke dag moet trainen." Van Basten wordt vervolgens door Hugo Borst geconfronteerd met de column van Wim Kieft in De Telegraaf.

Kieft schrijft dat Boadu voor hem 'geen zekerheid is als nieuwe spits voor Ajax, hoewel hij altijd in beweging is en veel in het strafschopgebied komt en bij AZ vaak op de goede plaats staat.' "Kieft en ik hebben dit soort ballen ook gemist, toen we zeventien à achttien waren. Dat hoort erbij", pareert Van Basten. "Het is een spits, dus hij moet zorgen dat-ie die ballen erin schiet. Daar hoef je niet een hele goede 'voetballer' voor te zijn. Klaas-Jan Huntelaar zal niet gek veel beter zijn dan Boadu, die heeft ook dit soort kansen gemist. Je moet die ballen erin schieten, je bent het eindstation."