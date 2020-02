Gianluigi Buffon begaat ‘enorme blunder’ in ontmoeting met Chinese fan

Gianluigi Buffon ligt op sociale media onder vuur. De doelman van Juventus maakte donderdagavond na de Coppa Italia-wedstrijd tegen AC Milan (1-1) tijd voor een fan, maar grapte over het Corona-virus toen hij opmerkte dat de fan van Aziatische komaf is. Het moment werd vastgelegd en wordt vrijdag uitgemeten door de Italiaanse kranten. "Wat een blunder", zo schrijft La Gazzetta dello Sport. bijvoorbeeld.

Buffon deed donderdag negentig minuten mee en trof daarna een fan in de gangen van het San Siro. Hij zette zijn krabbel boven een foto van zichzelf, keek op naar de fan en zei: "Wees voorzichtig met het Corona-virus, hè. Ik houd je in de gaten. Shit, waar kom je vandaan? Wuhan?" Personen om Buffon heen lachten om de opmerkingen van de 42-jarige keeper. Hij liet blijken het als grap te bedoelen door de Chinese fan bij de wang te grijpen, alvorens weg te lopen om de volgende handtekeningen uit te delen.

De Italiaanse kranten schrijven dat de Chinese gemeenschap in Italië een toename van racistische incidenten waarneemt als gevolg van de verspreiding van het Corona-virus. In Nederland is dezelfde trend waarneembaar: volgens het Meldpunt Racisme is racisme richting Aziaten steeds zichtbaarder sinds de uitbraak van het virus. Vorige week maakte Dele Alli van Tottenham Hotspur nog zijn excuses, toen hij via Snapchat een video deelde waarin hij op een vliegveld een Aziaat in beeld nam, waarna een afbeelding verscheen met antibacteriële zeep en de tekst: "Dit virus moet sneller zijn om mij te pakken."

In de video, opgenomen op Heathrow in Londen, was de Engels international volledig ingepakt te zien, met de tekst: 'Corona whatttttt, luister alsjeblieft met geluid.' In het filmpje was te horen dat een groep mensen, waarschijnlijk van Aziatische afkomst, aan het praten zijn. Daarna draaide Alli zijn telefoon en nam hij een man van waarschijnlijk Aziatische afkomst in beeld. Het volgende beeld in de video liet antibacteriële zeep zien. Alli grapte met de bijgevoegde tekst dat het coronavirus geen grip op hem zal krijgen.