‘Ongekende biedingenoorlog tussen zes clubs op komst voor Jadon Sancho’

Jadon Sancho staat niet lang meer onder contract bij Borussia Dortmund, zo is de nadrukkelijke verwachting van Sky Sports. De negentienjarige aanvaller maakt dit seizoen met veertien goals en zestien assists een bijzonder sterke indruk bij BVB en staat nu in de concrete belangstelling van liefst zes Europese topclubs.

Vanuit de Premier League houden Liverpool, Chelsea, Manchester United én zijn voormalige club Manchester City de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Barcelona, dat naarstig op zoek is naar aanvallende versterkingen, heeft eveneens concrete belangstelling, net als Bayern München. Dortmund verlangt naar verluidt 120 miljoen euro voor de jonge vleugelspits, die vooral de zekerheid wil dat hij volgend seizoen actief is in de Champions League.

Manchester City lijkt de beste papieren te hebben om Sancho in te lijven, omdat the Citizens beschikken over een speciale terugkoopclausule. De Engelsen verkochten Sancho in 2017 voor acht miljoen euro aan Dortmund en hebben sindsdien de optie om elk geaccepteerd bod op de Britse buitenspeler te evenaren met hetzelfde bedrag.

Sancho maakte in 2017 op zeventienjarige leeftijd zijn debuut voor Dortmund en heeft sinds afgelopen seizoen een vaste basisplaats in het Signal Iduna Park. Vorig seizoen was de dribbelaar goed voor 12 treffers in 34 Bundesliga-wedstrijden, een doelpuntenaantal dat hij dit jaar na 19 competitieduels al heeft geëvenaard. Sancho is met Dortmund nog in de race om het kampioenschap, al moet de club RB Leipzig en Bayern op dit moment voor zich dulden op de ranglijst.