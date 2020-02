FC Emmen dient matig FC Twente eerste nederlaag van 2020 toe

FC Emmen blijft in eigen huis sterk presteren in de Eredivisie. Het team van trainer Dick Lukkien zegevierde dinsdagavond in het inhaalduel met FC Twente: 2-0. De ploeg uit Drenthe pakte dit seizoen van alle teams relatief de meeste punten in eigen huis: 92 procent, 23 van de 25. FC Emmen stijgt naar de elfde plaats, terwijl FC Twente na de eerste nederlaag van het kalenderjaar op een dertiende stek is terug te vinden.

De eerste goede kans van de wedstrijd was voor Marko Kolar, maar hij schoot vanuit een gevaarlijke positie voorlangs. Het team van Lukkien maakte in de eerste helft een betere indruk dan het bezoek uit Enschede en had na een half uur spelen pech dat een fraaie vrije trap van Glenn Bijl via de lat en de rug van Joël Drommel niet in een doelpunt eindigde. Twee minuten later leek FC Emmen alsnog op 1-0 te komen via Kerim Frei, maar de treffer van de winteraanwinst ging wegens buitenspel toch niet door.

FC Emmen bracht de wedstrijd vijf minuten voor rust alsnog uit balans. Na een corner belandde de bal op de rand van het strafschopgebied, waar Frei stond. Hij schoot de bal droog in de korte hoek achter Drommel en tekende daarmee voor de verdiende ruststand tegen een FC Twente dat in de eerste 45 minuten ronduit slecht speelde.

Ook in de tweede helft ging het team van Gonzalo Garcia Garcia niet beter spelen en hing de 2-0 in de lucht. Een inzet van Michael de Leeuw eindigde in het zijnet en Sergio Peña liet na nog geen uur spelen een grote kans onbenut. In de slotfase voorkwam Drommel een doelpunt van De Leeuw. FC Twente probeerde weliswaar terug in de wedstrijd te komen, maar de bezoekers speelden zonder overtuiging en stapten als verliezers van het veld.

Anco Jansen maakte in de 72e minuut, als vervanger van Kolar, zijn rentree na een afwezigheid van drie maanden en tekende in de extra tijd voor de eindstand. Na voorbereidend werk van Bijl en Jafar Arias schoot hij met links binnen: 2-0. FC Emmen wacht komend weekeinde weer een belangrijk duel, daar men zaterdagavond op bezoek gaat bij Fortuna Sittard. De Limburgers hebben maar twee punten minder. FC Twente krijgt zaterdag nummer twee AZ op bezoek.