Kenneth Perez linkt buitenlandse trainer aan PSV: ‘Ik hoop dat hij komt'

PSV heeft al twee gesprekken gevoerd met de beoogde nieuwe trainer voor volgend seizoen. Met wie de Eindhovenaren om de tafel hebben gezeten is vooralsnog niet bekend. In de wandelgangen wordt de naam van Roger Schmidt genoemd en Kenneth Perez hoopt dat de Duitser de trainer is met wie PSV in gesprek is. De Deen heeft de ex-trainer van onder meer Red Bull Salzburg hoog zitten.

Schmidt maakte naam bij Salzburg en werd daarna aangesteld bij Bayer Leverkusen, waar hij tussen 2014 en 2017 werkzaam was. De 52-jarige coach stond vervolgens aan het roer bij het Chinese Beijing Sinobo Guoan, maar vertrok daar vorig jaar en zit sindsdien zonder club. Met name in zijn tijd bij Salzburg heeft hij indruk gemaakt op Perez. “Ik hoop dat hij het is”, aldus Perez bij Napraten van FOX Sports.

“Ik vind dat Red Bull-concern zo ongelofelijk interessant. Ik vind het heel interessant hoe dat concern die elftallen laat voetballen”, aldus Perez, doelend op onder meer Red Bull Salzburg en RB Leipzig. “Daar zit een bepaalde filosofie achter. Daar ga je in mee als je daar een aantal jaren gewerkt hebt. Dan krijg je tachtisch mee wat voor spelers je moet hebben. Ik ben daar heel erg voorstander van. Dus ik hoop dat hij komt.”

Wanneer PSV in zee gaat met Schmidt, zal de club volgens Perez een drukke transferzomer tegemoet gaan. “Het hele gekke is dat PSV dit jaar onwijs veel heeft geïnvesteerd en voor mijn gevoel moeten ze weer helemaal opnieuw beginnen”, aldus de Deen, die denkt dat PSV veel spelers moet verkopen. “Of je moet een trainer krijgen die het wél voor elkaar krijgt dat spelers gaan renderen. Maar het is niet aannemelijk dat ze met deze selecite het komende seizoen ingaan.”