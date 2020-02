Ronald de Boer onthult: ‘Mijn broer wilde hem heel graag hebben’

Urby Emanuelson had afgelopen maand aan de slag kunnen gaan bij het Atlanta United van trainer Frank de Boer. De ervaren linkspoot van FC Utrecht zit dit seizoen vaker dan hem lief is op de bank en even leek een winterse transfer een mogelijkheid.

“Mijn broer wilde hem heel graag hebben, maar volgens mij gaat dat nu niet door”, vertelde Ronald de Boer bij FOX Sports. “Frank zocht iemand voor de linkerkant, om op meerdere posities in te zetten.” Robert Maaskant had een vermoeden waarom de transfer afketste. “In Amerika kun je niet zomaar even iemand halen. Je hebt daar met het aantal buitenlanders, designated players en een salary cap te maken.”

“Dat moet allemaal maar net passen binnen het plan”, vertelde Maaskant, die in het verleden werkzaam was bij Texas Dutch Lions en Columbrus Crew. “Daar valt hij waarschijnlijk net binnen", beaamde De Boer. Het contract van Emanuelson met de Domstedelingen loopt in de zomer ten einde, maar dan is het seizoen in de Verenigde Staten al halverwege.

Emanuelson verscheen de laatste twee competitieduels van FC Utrecht overigens wel aan het startsignaal. Hij deed 86 minuten mee in de 4-0 zege op ADO Den Haag en speelde tegen VVV-Venlo (1-1) van begin tot eind mee. Het duel met zijn ex-werkgever Ajax is zondag vanwege de barre weersomstandigheden afgelast.