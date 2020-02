Süper Lig heeft na maanden nieuwe koploper; droomdebuut Prince-Boateng

Besiktas heeft zaterdagmiddag in de Süper Lig afgerekend met middenmoter Gaziantep FK. Na een moeizame eerste helft liep het elftal van trainer Sergen Yalcin in de tweede helft uit naar een 2-0 overwinning. Kevin Prince-Boateng bekroonde zijn debuut als speler van Besiktas met een fraai doelpunt na rust, terwijl ook Jeremain Lens zijn treffer meepikte. Tegelijkertijd deed Trabzonspor gouden zaken in de Turkse titelrace: dankzij een 0-2 zege op Gençlerbirligi SK neemt de succesformatie van Hüseyin Çimsir de koppositie over van Sivasspor, dat sinds de elfde speelronde de ranglijst aanvoerde.

Besiktas – Gaziantep FK werd kort na rust opengebroken door een zeer discutabele strafschop. Gaziantep-middenvelder Güray Vural kreeg de bal van dichtbij op de hand geschoten door Mohamed Elneny, waarna arbiter Alper Ulusoy na bal na raadpleging van de videoscheidsrechter (VAR) op de stip legde. Burak Yilmaz pakte het cadeautje vervolgens dankbaar uit en schoot Besiktas vanaf elf meter koelbloedig naar een 1-0 voorsprong.

Het cadeautje van Ulusoy was een welkome opsteker voor Besiktas, want de Zwarte Adelaars hadden het op dat moment niet eenvoudig met Gaziantep. Na de openingstreffer van Yilmaz was het verzet van de bezoekers echter vrij snel gebroken en kon Besiktas uitlopen naar een betrekkelijke eenvoudige overwinning. De direct na rust ingevallen Boateng zorgde twintig minuten voor tijd voor de 2-0, door fraai achter het standbeen te scoren na een lage voorzet van Gökhan Gönül, en de eveneens ingevallen Lens bepaalde in de vijfde minuut van de blessuretijd de eindstand met een rake kopbal.

Besiktas blijft door de zege zevende staan in de Süper Lig, maar mag desondanks nog altijd dromen van de landstitel: de ploeg van Yalcin heeft na 21 duels 36 punten. Trabzonspor mag zich de nieuwe lijstaanvoerder van Turkije noemen, want die ploeg won met 0-2 bij Gençlerbirligi. De overwinning kwam pas laat tot stand, door treffers in de laatste tien minuten van José Sosa en Anthony Nwakaeme. Tegenvaller voor Trabzonspor was de directe rode kaart die aanvalsleider Alexander Sörloth in blessuretijd ontving.