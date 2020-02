Swart knapt uit zijn vel: ‘Die moeten ze van de Rocky Mountains gooien!’

Tijdens een recente scheidsrechtersbijeenkomst op Mallorca werd het optreden van Gianluca Rocchi in het Champions League-duel tussen Chelsea en Ajax (4-4) nog eens goed onder de loep genomen, zo wist De Telegraaf donderdagochtend te onthullen. De meeste arbiters waren van mening dat het optreden van Rocchi Ajax de overwinning en een plaats in de achtste finale heeft gekost. Oud-speler Sjaak Swart is met de kennis van nu woedend op de Italiaanse scheidsrechter, die de Amsterdammers in Londen onder meer twee rode kaarten uitdeelde.

"Rocchi? Die moeten ze van de Rocky Mountains gooien! Het is toch verschrikkelijk", foetert Swart in een interview met Radio 538. De clubicoon beseft echter ook dat Ajax er twee maanden later weinig aan kan veranderen. "Ajax mocht niet protesteren bij de UEFA. Het zijn allemaal kunsten, ze helpen elkaar allemaal. En na zoveel tijd gaan die scheidsrechters zitten en merken ze dat er fouten zijn gemaakt. Ze hebben meer fouten gemaakt. Die tweede goal van Chelsea (van César Azpilicueta, red.) was buitenspel. Ajax had die wedstrijd gewoon met 1-4 moeten winnen."

Swart is van mening dat Ajax financieel gecompenseerd dient te worden. "Vijftig miljoen euro of nu alsnog plaatsing", zo zegt hij op stellige wijze. "Dan maar één poule met een extra club." De oud-aanvaller van Ajax is niet zo gediend van de vele veranderingen in het hedendaagse voetbal. Swart draagt gelijk een oplossing aan. "Oud-voetballers moeten opstaan om te praten met scheidsrechters. Neem het ingooien, dat moet veel sneller. Nu duurt het vaak een halve minuut."

Volgens Swart waren scheidsrechter Björn Kuipers en VAR Bas Nijhuis ook niet echt in vorm tijdens het thuisduel van Ajax met PSV (1-0) van afgelopen zondag. "Hoe ze elkaar matsen...", verzucht de Ajax-volger. "Als VAR Nijhuis het ziet, dan moet hij tegen Kuipers zeggen: ‘Het is een penalty voor Ajax’. Want zelfs Jules de Corte (blinde cabaretier van vroeger, red.) had dat gezien." Swart doelt op het moment tijdens de topper dat Sergiño Dest in het strafschopgebied onderuit werd gehaald door Olivier Boscagli. Kuipers weigerde echter om de bal op de stip te leggen.