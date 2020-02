Van Hanegem: ‘Ik hoorde dat ze bij PSV vonden dat hij vijf kilo te zwaar was’

PSV verloor zondagmiddag de topper tegen Ajax in de Johan Cruijff ArenA met 1-0. Haast tegelijkertijd debuteerde Steven Bergwijn op glansrijke wijze voor Tottenham Hotspur, met een doelpunt in het met 2-0 gewonnen thuisduel met Manchester City. Willem van Hanegem constateert in zijn column in het Algemeen Dagblad dat het waarschijnlijk een opluchting voor Bergwijn moet zijn dat hij PSV heeft verlaten.

“Ik hoorde dat ze bij PSV vonden dat hij vijf kilo te zwaar was na de winterstop. Ik vond het op zijn zachtst gezegd niet netjes om dat vanuit de club hier en daar te vertellen, in een periode dat vooral de vorige trainer Mark van Bommel er flink van langs krijgt omdat hij mensen tegen elkaar op zou zetten. José Mourinho vond Bergwijn volgens mij trouwens wel prima op gewicht. Die prachtige treffer als start bij een nieuwe club, dat is een droomstart en dat gun ik die jongen van harte. Dat hij weg is bij PSV zal voor hem vast voelen als een opluchting”, zo begint Van Hanegem. Hij ziet PSV alleen maar ‘minder’ worden en denkt dat er niet meer inzit dan plaatsing voor de play-offs om Europees voetbal.

In the Zone | Denzel Dumfries: ‘Geen goed teken als ik de topscorer ben’

“Bij Ajax trapte de aanvoerder na het laatste fluitsignaal tegen de cornervlag. Dusan Tadic. En hij vierde feest met de supporters. Het zal allemaal wel. De wedstrijd was niet om aan te zien. En ook Ajax gaat er niet op vooruit, al wonnen ze wel verdiend”, gaat de Kromme verder. Hij plaatst zijn vraagtekens bij de trainingswijze van Ajax, daar Joël Veltman, Ryan Babel en Quincy Promes uitvielen met een blessure. “Al die spierblessures, hebben ze met stapels siertegels lopen sjouwen daar? Het is bijna absurd.”

“Dat kan straks tegen het Spaanse Getafe in de Europa League wel voor problemen zorgen. Want met Sergiño Dest daar voetballen, dat kan natuurlijk helemaal niet”, stelt Van Hanegem. Hij constateert dat Ryan Gravenberch ‘heel ver’ kan komen in zijn loopbaan. “Maar het is niet zo dat hij nu al geweldig speelt. Hij zoekt nog en blijkbaar zet niemand hem op zijn plek. Maar dat is mode in de Eredivisie. Ik vind Mo Ihatarren ook een groot talent, maar hij doet nu gewoon wat hij zelf wil en speelt zijn eigen wedstrijd. Waar zijn de medespelers die er iets van zeggen?”