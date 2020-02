Overmars bespreekt transfersituaties Antony, Tadic, Brobbey en Gravenberch

Marc Overmars ontkent dat Barcelona zich deze maand officieel heeft gemeld voor Dusan Tadic. De directeur voetbalzaken geeft bij FOX Sports aan dat 'andere clubs' wel aan de deur hebben geklopt voor de aanvoerder, maar dat Barcelona dat hooguit via een tussenpersoon heeft gedaan. Op de laatste dagen van de transfermarkt werd duidelijk dat Tadic in Barcelona beeld was om op huurbasis de stand-in van Luis Suárez te worden.

"Bij mij hebben ze zich niet gemeld", verzekert de beleidsbepaler in gesprek met FOX Sports, kort voor de competitiewedstrijd tegen PSV. "Het zal misschien bij een tussenpersoon geweest." Overmars geeft echter aan dat Ajax al 'in een heel vroeg stadium' duidelijk heeft gemaakt dat buitenlandse clubs geen poging hoefden te doen om in de winter een speler van Ajax over te nemen. "Dat is een hoop gedoe en levert niets op. Bij voorbaat was het dus al kansloos. Andere clubs hebben zich wel gemeld."

Op het gebied van inkomende transfers hoopte Ajax wel een grote slag te slaan. Het lukte echter niet om de negentienjarige buitenspeler Antony van São Paulo in te lijven. Overmars beaamt dat Ajax de jongeling een 'interessante speler' vindt en sluit een toekomstige deal niet uit. Mogelijk komt Ajax in de zomer terug voor Antony. "Ik denk dat we vrij kansrijk zijn. Wij zijn het beste podium voor dit soort talenten." De directeur erkent bovendien dat de uiteindelijk transfersom 'wel ongeveer in de buurt' van 25 miljoen euro zal zijn.

Tot slot is het volgens Overmars 'totaal onjuist' dat de vermeende belangstelling van Real Madrid en AS Roma voor respectievelijk Brian Brobbey en Ryan Gravenberch serieus is. Brobbey werd door Sports World Ghana gelinkt aan Real, terwijl Aad de Mos zondagochtend bij FOX Sports claimde dat hij door een vertegenwoordiger van AS Roma is benaderd die informatie hoopte in te winnen over Gravenberch. "Het lijkt mij ook zeer onverstandig als ze daar nu aan gaan denken. Misschien dat de omgeving af en toe wat de socialmediawereld in slingert, maar die jongens zijn zeventien. Laat eerst hier even wat zien."