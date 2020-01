Arsenal lijkt weer beet te hebben na huurdeal van Tottenham Hotspur

Cédric Soares staat voor een overgang naar Arsenal, zo weet onder meer Sky Sports te melden. The Gunners zetten in op een huurdeal voor zes maanden, met een huursom van ruim een miljoen euro. Southampton-manager Ralph Hasenhüttl weet dat Soares in de nadrukkelijke belangstelling staat van Arsenal, maar een definitieve deal is er volgens hem nog niet. De Londenaren haalden eerder deze week Pablo Marí op huurbasis op bij Flamengo.

Hasenhüttl zet de deur echter wel open voor Soares, zeker nu vleugelverdediger Kyle Walker-Peters op huurbasis is overgenomen van Tottenham Hotspur. "Het is een feit dat Cédric bij ons over een aflopend contract beschikt", aldus de Oostenrijkse manager op een persconferentie in aanloop naar het duel van Southampton met Liverpool van zaterdag. "Hij is nu geblesseerd, dus het duurt nog drie of vier weken voordat hij weer helemaal fit is."

Transferprofiel - Pablo Marí

"We hebben twee dagen geleden een goed gesprek gehad, al is de interesse van Arsenal niet besproken", vervolgt Hasenhüttl zijn relaas. "Ik ben erg tevreden over zijn ontwikkeling. Ik zou graag langer met hem willen samenwerken, maar in de voetballerij kunnen dingen soms ontzettend snel veranderen." Een langer verblijf van Soares in Southampton lijkt dus niet aannemelijk. "Het is voor de club en de speler beter als we zeggen: 'Als je wil gaan, dan moet je dat doen, zeker nu je contract nog maar een paar maanden doorloopt. Dan concentreren wij ons op het ontwikkelen van andere spelers'."

"Dat is onze manier van werken, onze filosofie. Zo doen we het al meer dan een jaar en dat komt de ontwikkeling van jonge spelers alleen maar ten goede. We hebben een aantal schijnende diamanten in onze opleiding waar we veel plezier aan gaan beleven. Ik acht de kans groot dat Kyle-Walker Peters daar ook bij kan gaan horen", zo besluit de keuzeheer van the Saints.