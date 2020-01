De Boer: ‘Het is het grootst denkbare compliment voor de jeugdopleiding’

Ajax ging zondag met 2-1 onderuit op bezoek bij FC Groningen en had het met name in de eerste helft knap lastig met de ploeg van trainer Danny Buijs. Deyovaisio Zeefuik groeide uit tot man van de wedstrijd, terwijl Django Warmerdam de assist leverde op de 1-0 van Kaj Sierhuis. Zodoende zaten drie ex-Ajacieden hun oude club dwars. Volgens Ronald de Boer moet de ploeg van trainer Erik ten Hag goed om kunnen gaan met de bewijsdrang die spelers hebben tegen Ajax.

Op het middenveld was ex-Ajacied Azor Matusiwa een van de uitblinkers. “Het zijn niet alleen de oud-Ajax-spelers die volle bak gaan”, legt de oud-international uit in gesprek met De Telegraaf. “Vanaf de jongste jeugd is het duel met Ajax voor elke tegenstander de wedstrijd van het jaar. Dat zorgt ervoor dat de jeugdspelers van Ajax altijd op hun tenen moeten lopen. Elke wedstrijd moeten zij paraat zijn en – dan praat ik uit eigen ervaring – dát maakt je een betere voetballer.”

De Boer vindt dat Ajax trots moet zijn op de extra tegenstand die ploegen tegen de club leveren. “Het is het grootst denkbare compliment voor de jeugdopleiding dat zo veel jongens daaruit uiteindelijk hun brood kunnen verdienen in het betaalde voetbal. Het hoogst haalbare is aanvankelijk natuurlijk Ajax, maar soms gebeurt het bij een andere club”, aldus De Boer. “Uit de statistieken blijkt dat tachtig procent van Onder-19 uiteindelijk profvoetballer wordt.”

Volgens de voormalig aanvaller van onder meer Ajax en Barcelona heeft de Amsterdamse jeugdopleiding de afgelopen jaren grote stappen gemaakt. “In mijn tijd werd er, toen wij als veertienjarigen naar Ajax gingen, tegen mijn vader gezegd: meneer De Boer, onthoud dat uiteindelijk één procent Ajax 1 haalt. Waarop mijn vader zei dat hij dan gelukkig twee procent kans had. Uiteindelijk is de hoofdmacht voor een kleine groep weggelegd. De rest van de Eredivisie is een prachtig vangnet. Het is toch mooi dat Dani de Wit het nu goed doet bij AZ?”