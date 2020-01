Interview Wijnaldum met Sky Sports verontrust fans van Liverpool

Georginio Wijnaldum weigert voorlopig duidelijkheid te verschaffen over zijn toekomst bij Liverpool. Enkele weken geleden werd gesuggereerd dat het geen uitgemaakte zaak is dat club en speler ook na de zomer van 2021, wanneer de huidige samenwerking ten einde loopt, met elkaar doorgaan. Het is immers opvallend dat van alle steevaste basiskrachten alleen de Oranje-international en Dejan Lovren nog maar zo kort nog op de loonlijst staan.

Wijnaldum ging maandagavond bij Sky Sports voor het eerst in op de kwestie. De middenvelder liet indirect blijken dat hij zich niet in zijn kaarten wilde laten kijken. “Op dit moment wil ik alleen maar het seizoen tot een goed einde brengen. Dat is mijn focus”, benadrukte de ex-speler van Feyenoord, PSV en Newcastle United. “Dat is het enige waar ik aan denk. Ik ben niet echt in andere dingen geïnteresseerd.”

Het winnen van de eerste landstitel in dertig jaar geniet zodoende prioriteit, maar de verslaggever wilde niet van onderwerp veranderen: ‘Idealiter, wat zou jij graag willen dat er gebeurt?’. Wijnaldum moest glimlachen. “Het is moeilijk om te zeggen, het hangt ervan af wat de club wil en hoe de situatie op dat moment is. We zullen zien.” De Nederlander kreeg als slotvraag of het moeilijk voor hem zou zijn om Liverpool te verlaten. “Ja, het is mijn thuis.”

De fans van Liverpool laten via sociale media weten toch ongerust te zijn over het feit dat Wijnaldum niet uitspreekt dat hij ook ná volgend jaar zomer op Anfield wil blijven. Waar voetballers normaliter hun betrokkenheid richting de club benadrukken en aangeven zo lang mogelijk te willen blijven, al dan niet op waarheid gebaseerd, laat de middenvelder dat toch enigszins opvallend genoeg na. Enkele fans van Liverpool gaan ervan uit dat Wijnaldum al lang en breed een nieuw contract heeft ondertekend en dat alleen nog niet het juiste moment is gevonden om erover naar buiten te treden.

Wijnaldum, 29 jaar, speelt sinds 2016 voor Liverpool, nadat de club 27,5 miljoen euro had overgemaakt aan Newcastle United. De Oranje-international kwam tot op heden tot 169 wedstrijden voor the Reds, waarin hij 16 goals en 16 assists produceerde. Wijnaldum pakte met de huidige koploper van de Premier League vorig jaar drie prijzen: de Champions League, de Europese Super Cup en het WK voor clubteams.