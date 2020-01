Analisten fileren Bergwijn: ‘Zag je hem zitten, in die treurige hotelkamer?’

Ernest Faber, Toon Gerbrands, Steven Bergwijn en zaakwaarnemer Fulco van Kooperen hebben allemaal fouten gemaakt rondom de aanstaande transfer van de aanvaller van PSV naar Tottenham Hotspur, vinden de analisten van Veronica Inside. Zondag behoorde Bergwijn niet tot de wedstrijdselectie voor het duel met FC Twente (1-1). Volgens René van der Gijp en Johan Derksen heeft Bergwijn zijn ploeggenoten in de steek gelaten.

Bergwijn belde zondagochtend met interim-trainer Faber om toestemming te vragen om af te reizen naar Engeland. Die toestemming kreeg hij, want Faber wilde geen spelers selecteren die niet met hun hoofd bij de wedstrijd zaten. 's Middags bleek echter dat directeurs Toon Gerbrands en John de Jong géén toestemming verleenden aan Bergwijn. Van der Gijp denkt dat Van Kooperen, de zaakwaarnemer van Bergwijn, zijn cliënt heeft ingegeven om zondagochtend met Faber te bellen. "Dat is super asociaal. Het is de normaalste zaak van de wereld dat twee clubs er eerst uit moeten komen, en dat de speler er daarna pas heen gaat."

Zondagavond publiceerde Bergwijn een video vanuit zijn hotelkamer in Londen, waarin hij duidelijk maakte dat hij nooit heeft geweigerd om voor PSV te spelen. "Dat zou ik ook nooit doen, ik ben een jongen van de club en PSV zit in mijn hart", verzekerde Bergwijn. Derksen neemt die uitspraken echter met een korrel zout. "Die makelaar zit hem bij het voeteinde met zijn telefoontje te filmen en heeft gezegd dat hij dit moet zeggen", speculeert de analist. "Die gozer verdient meer dan een miljoen euro en is te beroerd om voor PSV aan te treden, omdat hij een transfer heeft? Kom op zeg. Een clubhart heeft hij zeker niet. Als PSV gisteren iets nodig had, dan was het een overwinning op een zwak FC Twente. Hij heeft gewoon zijn hele team in de steek gelaten."

Van der Gijp sluit zich daarbij aan. "Zag je 'm zitten, in die treurige hotelkamer? Heel verdrietig word ik ervan", zegt hij lachend. "Heel ongemakkelijk dit. Als je nou een keer drie punten kon pakken, was het nu tegen FC Twente. Hij laat zijn club in de steek. Als de clubs er nog niet uit zijn en jij ook niet, dan kun je gewoon voetballen." Ook het handelen van Faber wordt uitgelicht door de analisten van het praatprogramma. Volgens Hans Kraay junior is de trainer op zijn beurt in de steek gelaten door zijn directeurs. De communicatie was slecht en daardoor gaven ze verschillende boodschappen mee aan Bergwijn: van Faber mocht hij naar Engeland afreizen, maar van Gerbrands en De Jong niet.

"Hij is in de steek gelaten door John de Jong en Toon Gerbrands, want hij wist er niets van dat zij tegen Bergwijn hebben gezegd dat hij niet naar Engeland mocht gaan", legt hij uit. Derksen denkt dat Faber verkeerd heeft gehandeld door Bergwijn direct telefonisch toestemming te geven in plaats van het dilemma eerst voor te leggen aan Gerbrands en De Jong. "Hij wordt om negen uur ’s ochtends gebeld door zijn duurste werknemer. Die zegt dat hij naar Engeland wil’ Faber maakt vervolgens de fout om te zeggen: ‘Als je niet gemotiveerd bent, dan ga je maar.’ Hij had moet zeggen dat hij Bergwijn over vijf minuten zou terugbellen, en ondertussen even Toon Gerbrands moeten bellen."

"Nu zegt Bergwijn dat de trainer toestemming heeft gegeven en kan hij zich daarachter verschuilen. Het pleit ook niet voor de zaakwaarnemer om een afspraak te plannen op een wedstrijddag. Als ze hadden gebeld naar Londen en hadden aangegeven dat hij een wedstrijd had, dan zouden ze daar alle begrip voor hebben", meent Derksen. "Maar doordat Faber die jongen min of meer toestemming had gegeven, stond Toon een beetje voor lul. Toon is toen op tilt geslagen en heeft geroepen: 'Dan stop ik nu de onderhandelingen.' Maar dan heb je een ontevreden speler, en je loopt een berg goud mis die je nodig hebt. Dus hij stopt helemaal niks."