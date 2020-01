Martin van Geel getipt als ‘ideale opvolger’: ‘Maar hij werkt nu bij Willem II’

PSV hervatte de tweede seizoenshelft al met een gelijkspel tegen VVV-Venlo en de bekernederlaag tegen NAC Breda. Zondag kwam daar met een 1-1 remise tegen FC Twente een nieuwe domper bij en ook kregen de supporters van de Eindhovenaren te maken met de perikelen rondom Steven Bergwijn, die hard op weg is naar Tottenham Hotspur. Na afloop van de wedstrijd tegen de Tukkers was het dan ook onrustig rondom het Philips Stadion en moest de ME zelfs ingrijpen toen een groep fans het hoofdgebouw wilde bestormen.

René van de Kerkhof begrijpt de frustratie onder de achterban, maar keuren het gedrag van de supporters niet goed: “Dat veroordeel ik. De PSV-supporters moeten accepteren dat het nu even niet zo goed gaat”, laat hij maandag optekenen door Omroep Brabant. “Er gaat natuurlijk heel wat aan zo’n wedstrijd vooraf. Bergwijn weigert te spelen. De resultaten zijn slecht. Maar dat is nu even zo. Dat moeten de supporters accepteren. Het is niet anders.”

Technisch manager John de Jong is al geruime tijd het doelwit van zware kritiek in Eindhoven en Van de Kerkhof is van mening dat de sportbestuurder zijn conclusies moet trekken: “Hij is verantwoordelijk voor dit team. Hij heeft er met zijn aankopen een B-elftal van gemaakt.” Als ‘ideale opvolger’ van De Jong noemt Van de Kerkhof een enigszins verrassende naam: “Dat is Martin van Geel, maar die werkt momenteel bij Willem II.”

De Jong zal eerst de ontstane onrust rondom Bergwijn in goede banen moeten leiden en de verwachting is dat de Oranje-international op korte termijn naar Londen verkast. Zijn absentie tijdens de wedstrijd tegen FC Twente wordt door Van de Kerkhof echter niet gewaardeerd: “Hij laat de ploeg in de steek. Dat had ook anders gekund. Zo’n zaakwaarnemer brengt zijn hoofd op hol. Voor mij is dit een onbegrijpelijke zaak.”