Jason Cummings bezorgt Liverpool overwerk in overvol speelschema

Liverpool moet binnenkort op herhaling in de vierde ronde van de FA Cup. The Reds gaven op bezoek bij Shrewsbury Town een 0-2 overwinning weg. Door twee doelpunten van Jason Cummings stond er uiteindelijk na negentig minuten spelen een 2-2 stand op het scorebord, waardoor beide ploegen op korte termijn in een replay op Anfield moet uitmaken wie er verder gaat in de FA Cup.

Manager Jürgen Klopp bracht op bezoek bij Shrewsbury Town, de nummer zestien van de League One, een tweede garnituur binnen de lijnen. Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum zaten niet eens bij de wedstrijdselectie voor het FA Cup-duel, terwijl Mohamed Salah en Roberto Firmino wel op de reservebank zaten. Na mogelijkheden voor Takumi Minamino en Divock Origi kwam Liverpool al binnen een kwartier op voorsprong in het New Meadow. Pedro Chirivella bracht Curtis Jones in stelling met een splijtende pass, waarna er koelbloedig werd afgerond.

Dat Shrewsbury Town niet snel alweer op gelijke hoogte kwam, was te danken aan Liverpool-doelman Adrián. De stand-in van Alisson Becker kwam als winnaar uit de strijd toen Shaun Whalley voor zijn neus opdook. Mede daardoor hielden the Reds de minimale marge tot de rust vast. Al na 33 seconden in de tweede helft leken de aspiraties van Shrewsbury Town de prullenbak in te kunnen. Donald Love werkte een voorzet van Neco Williams achter zijn eigen doelman Max O'Leary, waarmee de marge van Liverpool verdubbeld werd.

Met 65 minuten op de klok bracht Liverpool Shrewsbury Town echter terug in de wedstrijd. Yasser Larouci vloerde Josh Laurent binnen het strafschopgebied, waarna Cummings vanaf de strafschopstip de spanning terugbracht in de wedstrijd. Nadat O’Leary op knappe wijze een schot van Origi stopte, kwam de thuisploeg een kwartier voor tijd op gelijke hoogte. Cummings passeerde Dejan Lovren en schoot vervolgens raak: 2-2. Shrewsbury Town meende drie minuten voor tijd nog recht te hebben op een strafschop na een vermeende handsbal van Fabinho, maar de bal ging uiteindelijk niet op de stip. Mede daardoor kwam er in de gelijke stand geen verandering meer.