Jong Ajax verliest koppositie na doffe dreunen van eigen jeugdexponent

Jong Ajax is de koppositie in de Keuken Kampioen Divisie kwijt. In een spektakelstuk tegen NEC liet de ploeg van trainer Mitchell van der Gaag twee punten liggen: 3-3. Namens Ajax blonk Brian Brobbey uit met twee doelpunten: hij werd met zijn 17 jaar en 357 dagen de jongste speler die tweemaal scoorde voor Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie. Voormalig Ajacied Zian Flemming scoorde op zijn beurt echter tweemaal voor NEC en zodoende remiseerden beide ploegen. De koppositie werd overgenomen door SC Cambuur, dat met 3-1 zegevierde over Jong FC Utrecht.

NEC - Jong Ajax 3-3

Jong Ajax heeft al sinds 4 november (1-3 tegen FC Volendam) niet meer verloren, maar het eerste waarschuwingsschot van NEC liet niet lang op zich wachten. Al in de vierde minuut kopte Josef Kvída tegen de lat aan. In het restant van de eerste helft moest zowel Kjell Scherpen als Mattijs Branderhorst enkele reddingen verrichten om de stand op 0-0 te houden. Ajax zette aan en kreeg in de blessuretijd van de eerste helft waarop het hoopte. Na een counter trok Danilo buiten het strafschopgebied naar binnen en plaatste hij de bal feilloos in de linkerhoek: 0-1. Het was een mooi moment voor de Braziliaan, die maandenlang buitenspel stond met blessureleed en maandag tegen FC Dordrecht (2-0) pas terugkeerde op het veld.

De tweede helft begon voor Ajax echter rampzalig. Een opzichtige overtreding van Kik Pierie op Anthony Musaba in het zestienmetergebied resulteerde in een strafschop, die werd benut door voormalig Ajacied Zian Flemming. Het was voor Jong Ajax het eerste tegendoelpunt in 503 minuten. Al gauw hervonden de bezoekers echter de voorsprong: Kenneth Taylor lanceerde Brian Brobbey, die Kvida van zich afhield en doelman Branderhorst verschalkte. Snelle combinaties buiten en binnen het strafschopgebied van NEC resulteerden daarna in de 1-3 van Brobbey. Het werd een spannende slotfase door een treffer uit de draai van Anthony Musaba en uiteindelijk wist NEC een punt aan de wedstrijd over te houden. Het was opnieuw Flemming die zijn oude club pijn deed en de eindstand bepaalde.

SC Cambuur - Jong Utrecht 3-1

Het was een emotionele avond in Leeuwarden, waar stil werd gestaan bij de overleden Chris de Wagt. De oud-speler van Cambuur overleed onlangs aan de gevolgen van kanker. Toen Robin Maulun na een halfuur spelen de 1-0 maakte, zocht de ploeg massaal Sandor van der Heide op. De assistent-trainer van Cambuur was goed bevriend met De Wagt. Cambuur was de bovenliggende partij, maar Jong Utrecht beet van zich af. Vlak voor rust kwamen de bezoekers op gelijke hoogte via Giovanni De La Vega. De ploeg van trainer Henk de Jong verloor de koppositie vorige week aan Jong Ajax en moest dan ook winnen om in het spoor te blijven van de Amsterdammers. Na rust werd dan ook de jacht op de voorsprong ingezet. De 2-1 kwam er uiteindelijk via Ragnar Oratmangoen, die een niet te missen kans kreeg geboden door Robert Mühren. Tien minuten voor tijd maakte Mühren met de 3-1 aan alle onzekerheid een einde.

De Graafschap - MVV Maastricht 3-2

De nummer drie van de Keuken Kampioen Divisie kwam voor eigen publiek al snel op voorsprong. Na een briljante steekbal van Branco van den Boomen tekende Daryl van Mieghem al in de derde minuut voor de 1-0. Toen Leeroy Owusu na een kwartier spelen vanuit de rebound voor de 2-0 zorgde, leek de wedstrijd al vroeg gespeeld. Toch kwamen de bezoekers terug in de wedstrijd, mede door een fout van Owusu. De doelpuntenmaker ging in de fout in het eigen strafschopgebied en zag Anthony van den Hurk de aansluitingstreffer maken. Vlak voor rust voorkwam Hidde Jurjus de gelijkmaker door goed redding te brengen op een kopbal van Van den Hurk. De tweede helft was pas dertien seconden oud toen Stef Nijland het scorebord in beweging bracht. Na een vlot lopende aanval werd hij bediend door Van Mieghem: 3-1. MVV gaf zich niet gewonnen en kwam opnieuw terug in de wedstrijd. Het was de Duitse verdediger Joshua Holtby die voor de 3-2 zorgde en de spanning terugbracht.

Roda JC Kerkrade - FC Volendam 2-3

Meerdere keren kwam Roda JC bijzonder goed weg in de eerste helft. Tom Muyters reageerde met de voet op een inzet van Jari Vlak, waarna AS Monaco-huurling Francesco Antonucci in de rebound op de paal schoot. Kort daarna trof ook Nick Doodeman de paal, hij met een diagonaal schot richting de linkerhoek. Acht minuten voor de pauze was er geen houden meer aan voor Roda JC: Martijn Kaars werd gelanceerd door Antonucci, schoof de bal in de verre hoek en tekende aan voor zijn negende treffer van het seizoen. Negen minuten na de pauze kwam de thuisploeg langszij. Volendam verdedigde zwak uit, waarna Antonio Cotán vanbuiten het strafschopgebied met succes kon uithalen: 1-1. Kaars zorgde vervolgens voor de 1-2 na voorbereidend werk van Vlak, maar Jordy Croux bracht de stand al gauw weer in evenwicht. Kort nadat Chelsea-huurling Iké Ugbo de paal trof voor Roda JC, trok Volendam de wedstrijd alsnog naar zich toe via Derry John Murkin.

Telstar - FC Oss 1-0

Na een afwachtende openingsfase ontstond plots een grote kans voor Reda Kharchouch, die werd bediend door Ilias Bronkhorst en stuitte op keeper Ronald Koeman junior. Ook de tweede mogelijkheid van Telstar was voor Kharchouch, die ditmaal naast schoot. Over het geheel had Telstar moeite de hechte verdediging van Oss te slechten. Dat lukte pas halverwege de tweede helft. Niet geheel toevallig was het Kharchouch, de gevaarlijkste man van de thuisploeg, die de score opende. Na een voorzet van Redouan El Yaakoubi vanaf de linkerflank nam de aanvaller de bal aan, kapte hij weg bij zijn bewaker en liet hij Koeman junior kansloos. Telstar neemt dankzij de overwinning de achtste plek in de Keuken Kampioen Divisie in en heeft uitzicht op deelname aan de play-offs.

FC Dordrecht – FC Eindhoven 1-0

Het werd een avond die uiteindelijk in het teken kwam te staan van Cas Faber. De zoon van PSV-trainer Ernest Faber was twintig minuten voor tijd binnen de lijnen gekomen, maar ging er een kwartier later per brancard vanaf. Na een kopduel kwam hij verkeerd neer en lijkt hij te moeten vrezen voor een ernstige knieblessure. Beide kansen kregen na rust verschillende kansen. Achraf El Bouchataoui was er met een schot op de lat dichtbij namens Dordrecht, terwijl Eindhoven-middenvelder Samy Bourard voorlangs schoot. In de slotfase zetten de Schapenkoppen nog even aan en dat resulteerde in de overwinning. In blessuretijd was het Hogesteger die vanuit de rebound scoorde en Dordrecht de drie punten bezorgde. Ondanks de overwinning blijft de ploeg van trainer Claudio Braga hekkensluiter van de Keuken Kampioen Divisie.

Helmond Sport - FC Den Bosch 0-0

Helmond Sport was op zoek naar de eerste zege sinds 18 oktober 2019, toen het zegevierde bij FC Dordrecht (1-2). De eerste kans was ook voor de thuisploeg, maar het eerste bedrijf werd gekenmerkt door doelpogingen aan weerszijden. Echt grote kansen ontstonden na de pauze. Pedro Marques kopte voorlangs namens de bezoekers, terwijl een goed uitgespeelde aanval van Helmond resulteerde in een schot tegen de lat van Jordy Thomassen, uit de draai. Dertien minuten voor tijd moest Helmond Sport door met tien man, nadat Bodi Brusselers een doorgebroken speler neerhaalde. Arbiter Michiel De Cuyper beging aanvankelijk een blunder door Marques weg te sturen, maar herstelde zijn fout tijdig.