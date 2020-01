Heerenveen treft meest dreigende Eredivisie-duo na Tadic en Ziyech

SC Heerenveen hervatte de Eredivisie met een 3-1 uitnederlaag tegen Feyenoord, waarna afgelopen woensdag de kwartfinales van de TOTO KNVB Beker werden bereikt door Willem II na strafschoppen te verslaan. AZ ging op zijn beurt met 1-3 onderuit tegen Willem II en bekerde vervolgens verder ten koste van TOP Oss (0-2). Wanneer de Alkmaarders in het spoor van koploper Ajax willen blijven, zal er dit weekend gewonnen moeten worden in Friesland. Opta beschouwt voor op het duel in het Abe Lenstra Stadion, zaterdag vanaf 18.30 uur.

o AZ won negen van de laatste vijftien uitwedstrijden tegen sc Heerenveen in de competitie (een keer gelijk, vijf keer verlies), waaronder de laatste drie.

o Deze eeuw vielen er in de Eredivisie alleen bij duels tussen Ajax en sc Heerenveen meer doelpunten (165) dan bij wedstrijden tussen Heerenveen en AZ (154).

o In de laatste tien competitieduels van Heerenveen werd door beide ploegen minstens één keer gescoord (18 goals Heerenveen, 16 door de tegenstander).

Joey Veerman in duel met Teun Koopmeiners eerder dit seizoen

o Heerenveen stond dit seizoen slechts 105 speelminuten op voorsprong in thuiswedstrijden, korter dan elke andere Eredivisie-ploeg; AZ stond in uitduels juist korter op achterstand dan ieder ander team (72 speelminuten).

o De Friezen schoten dit Eredivisie-seizoen vaker van buiten het strafschopgebied dan elke andere ploeg (149 keer), maar geen ploeg scoorde minder vaak van buiten de zestien dan Heerenveen: 3 keer, net als drie andere teams.

o Joey Veerman scoorde in zijn laatste twee Eredivisie-duels, nooit eerder wist de middenvelder in het betaalde voetbal in drie opeenvolgende competitiewedstrijden het net te vinden.

o AZ verloor de laatste twee competitieduels en kan voor het eerst sinds oktober 2018 drie Eredivisie-wedstrijden op rij verliezen, destijds was Heerenveen de derde tegenstander.

o AZ kreeg in de laatste twee Eredivisie-duels twaalf schoten op doel tegen, waarvan er zes in een doelpunt resulteerden; in de zeven competitiewedstrijden daarvoor schoten de tegenstanders van AZ in totaal zestien keer op doel waarvan geen enkele poging trefzeker was.

o AZ incasseerde drie tegendoelpunten in elk van de twee laatste competitieduels, de laatste keer dat de Alkmaarders in drie Eredivisie-duels op rij minstens drie tegentreffers kregen was in 2002.

o Alleen Hakim Ziyech en Dusan Tadic creëerden dit Eredivisie-seizoen meer kansen voor elkaar (20) dan Owen Wijndal en Oussama Idrissi (19 – Wijndal 11 voor Idrissi, Idrissi 8 voor Wijndal).