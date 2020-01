‘Doelman van 80 miljoen euro niet langer onaantastbaar na slechte reeks’

Bij Chelsea is men intern niet tevreden over Kepa, zo weten onder meer The Times en 90min donderdag te melden. De Spaanse doelman maakt de laatste weken een onzekere indruk, tot ergernis van manager Frank Lampard. Naar verluidt zoekt de keuzeheer van the Blues naar alternatieven, met Burnley-sluitpost Nick Pope bovenaan het wensenlijstje van Lampard.

Kepa werd in 2018 voor tachtig miljoen euro overgenomen van Athletic Club en groeide met deze transfer uit tot de duurste doelman aller tijden. De 25-jarige keeper kende een goed debuutjaar op Stamford Bridge, al kreeg een incident met toenmalig manager Maurizio Sarri de meeste aandacht. In de finale van de EFL Cup weigerde Kepa gewisseld te worden om tweede keus Willy Caballero de naderende strafschoppenserie te laten doen. Sarri ontstak in woede en zag zijn ploeg uiteindelijk verliezen na het nemen van strafschoppen.

De peperdure Kepa werd de wedstrijd daarna op de bank gehouden, maar kreeg al vrij snel zijn plaats weer terug onder de lat. Hij veroverde met Chelsea enkele maanden later de Europa League en leek daarom ook niet meer ter discussie te staan. De laatste tijd is er echter veel kritiek op zijn optredens namens de Londense club. De Spanjaard liet een matige indruk achter in de duels met Newcastle United (1-0 nederlaag) en Arsenal (2-2), waardoor zijn toekomst bij Chelsea steeds vaker onderwerp van gesprek is.

Lampard liet zich na het gelijkspel tegen Arsenal van dinsdagavond duidelijk uit over het functioneren van Kepa bij Chelsea. "Ik weet dat er naar hem gekeken wordt, maar zo gaat dat nou eenmaal in het topvoetbal", aldus Lampard in de Engelse media. "Het momentum van een wedstrijd verandert soms door zijn acties en dat is zeker iets waar wij serieus naar moeten kijken." Kepa beschikt bij Chelsea over een verbintenis die nog ruim vijf jaar doorloopt.