Cillessen krijgt na warming-up toch weer forse domper te verwerken

Jasper Cillessen had woensdagavond aanvankelijk een basisplaats bij Valencia in het bekerduel met UD Logroñés. Uiteindelijk staat de doelman van Oranje echter niet tussen de palen bij los Che, doordat hij in de warming-up een nog onbekende blessure opliep. Daardoor verdedigt Jaume Domènech alsnog het doel van Valencia in de wedstrijd om een plek in de achtste finales van de Copa del Rey.

Na de terugkeer van een kuitblessure moest Cillessen het de voorbije weken stellen met een plaats op de reservebank bij Valencia. Trainer Albert Celades gaf diens concurrent Domènech in de laatste twee competitiewedstrijden de voorkeur, terwijl de Nederlandse sluitpost ook tijdens de halve finale van de Supercopa tegen Real Madrid (1-3 nederlaag) op de bank bleef.