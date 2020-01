‘Belachelijk, waarom zou een van de beste spelers ter wereld verhuurd worden?’

Gareth Bale wordt al geruime tijd in verband gebracht met een vertrek bij Real Madrid. De Welshman is echter nog altijd actief in het Santiago Bernabéu en komt dit seizoen, als hij niet kampt met blessures, dan ook gewoon in de plannen van trainer Zinédine Zidane voor. Zijn zaakwaarnemer Jonathan Barnett wil daarom niets weten van een vertrek van zijn cliënt.

“Op dit moment is het zo dat hij vanavond (tegen Unionistas de Salamanca in de Copa del Rey, red.) gewoon speelt bij Real Madrid en nog een contract voor tweeënhalf jaar heeft. Het gaat prima met hem, hij zal van de partij zijn en alles gaat goed met hem”, wordt Barnett woensdagmiddag tijdens een evenement van de Association of Football Agents geciteerd door onder meer Goal.

Zidane: 'We weten nog niet precies wat we van Reinier mogen verwachten'

Geruchten over een terugkeer naar Tottenham Hotspur, dat hem deze maand nog op huurbasis over zou willen nemen, worden door de belangenbehartiger naar het rijk der fabelen verwezen: “Hij is een van de beste spelers van de wereld. Waarom zou een van de beste spelers van de wereld op huurbasis ergens anders gaan spelen? Dat is belachelijk.”

“Dit heb ik ook altijd gezegd, ik heb nooit iets anders beweerd. De situatie kan veranderen, maar het zou belachelijk zijn om hem te verhuren en er zijn ook maar weinig clubs die zich hem kunnen veroorloven. Hij is gelukkig en hopelijk wint hij nog een paar prijzen met Real Madrid”, sluit Barnett af. El Chiringuito weet woensdag overigens toe te voegen dat Tottenham ook bereid zou zijn om dertig miljoen euro voor Bale te betalen. Het is echter niet duidelijk of de Koninklijke akkoord gaat met een dergelijk bedrag.