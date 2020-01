Sarri geeft op persconferentie eindelijk uitleg over nieuwe positie De Ligt

Matthijs de Ligt mag zich inmiddels weer basisspeler noemen bij Juventus. De Nederlandse verdediger werd de afgelopen maanden uit het elftal verdreven door Merih Demiral, maar nadat de Turk ernstige geblesseerd raakte, is De Ligt in de verdediging weer zeker van zijn plek. Wat echter opvalt is dat De Ligt na zijn terugkeer in het elftal als rechter centrale verdediger speelt.

De Ligt was bij Ajax gewend om rechts in het centrum te spelen. In de eerste maanden na zijn transfer naar Juventus werd hij door trainer Maurizio Sarri echter voornamelijk gebruikt als linker centrale verdediger, naast aanvoerder Leonardo Bonucci. Toen De Ligt zijn basisplaats verloor aan Demiral, werd laatstgenoemde de nieuwe rechter centrale verdediger van Juventus en schoof Bonucci op naar links. Sarri heeft na het geblesseerd wegvallen van Demiral vastgehouden aan de positie van Bonucci, waardoor De Ligt weer op zijn vertrouwde positie speelt, als rechter centrale verdediger.

Sarri laat dinsdag op een persconferentie in aanloop naar het bekerduel van morgenavond met AS Roma weten dat de nieuwe bezetting centraal achterin niet is om De Ligt te ontlasten. "Toen Demiral en Bonucci samen speelden, voelde Bonucci zich op links meer op zijn gemak. We hebben ervoor gekozen om op deze manier verder te gaan", zo tekenen diverse Italiaanse media op uit de mond van de oefenmeester.

Demiral liep anderhalf week geleden al vroeg in de competitiewedstrijd van Juventus tegen AS Roma (1-2 overwinning) een zware knieblessure op, waarna De Ligt als invaller zijn rentree mocht maken. De voormalig Ajacied was vervolgens basisspeler in het bekerduel met Udinese (4-0 overwinning) en maakte afgelopen weekend ook de negentig minuten vol in de competitiewedstrijd tegen Parma (2-1 overwinning).

De kans is groot dat De Ligt morgenavond opnieuw in de basis zal starten wanneer Juventus in het kader van de Coppa Italia AS Roma ontvangt. Over het meespelen van Cristiano Ronaldo bestaan wel twijfels: de Portugese vedette krijgt mogelijk rust van Sarri. "We gaan kijken of Ronaldo morgen kan spelen. Als hij zich goed voelt, kan hij drie wedstrijden in één week spelen. Wat dat betreft zie ik geen probleem, maar het belangrijkste is dat hij zich goed genoeg voelt", aldus Sarri.