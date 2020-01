Henry Winter brengt in rust Liverpool - United slecht nieuws over Rashford

Manchester United kan de komende twee tot drie maanden niet beschikken over Marcus Rashford, zo weet verslaggever Henry Winter van The Times zondagavond te melden in de rust van Liverpool - Manchester United. Rashford kampt met een dubbele stressfactuur in de rug en staat naar verluidt maandenlang buitenspel. United kijkt halverwege tegen een 1-0 achterstand aan tegen Liverpool

Rashford viel afgelopen woensdag geblesseerd uit in het FA Cup-duel van Manchester United met Wolverhampton Wanderers (1-0 overwinning). De 22-jarige aanvaller begon de wedstrijd volgens Winter met een enkele stressfactuur in de rug en kwam uiteindelijk nóg slechter uit de confrontatie: na het duel met Wolverhampton Wanderers is een dubbele stressfactuur geconstateerd in zijn rug.

De verwachting is dat Rashford twee tot drie maanden nodig heeft om te herstellen van zijn blessure. Daardoor mist de international van Engeland tal van wedstrijden in de Premier League en ook het tweeluik met Club Brugge in de Europa League zal voor hem te vroeg komen.

Winter benadrukt dat Rashford niet alleen met rugklachten kampt: de sterspeler van Manchester United heeft naar verluidt ook al geruime tijd last van zijn enkel. "Hij speelt al geruime tijd met enorm veel pijn om Manchester United te helpen", laat de gerespecteerde journalist weten via Twitter.