Willem II wint bij AZ en plaveit weg voor Ajax

AZ beleefde zaterdagavond een valse start van het nieuwe kalenderjaar. Het team van trainer Arne Slot ging met 1-3 onderuit bij Willem II, dat het gat met de Alkmaarders tot vijf punten heeft teruggebracht: 36 om 41. Koploper Ajax, dat drie punten meer heeft dan AZ, kan zondag tegen Sparta Rotterdam optimaal profiteren van de tweede opeenvolgende competitienederlaag van de streekgenoot. Willem II heeft voor het eerst sinds 1999 zeven competitieduels op rij niet verloren.

AZ ging halverwege met 1-0 aan de leiding door een zeer fraaie goal van Oussama Idrissi, maar Willem II was in de fase voor rust dicht bij een treffer. In de eerste twintig minuten hielden de teams van Slot en Adrie Koster elkaar in evenwicht, zonder écht grote kansen. Pogingen van Jonas Svensson en Vangelis Pavlidis resulteerden niet in een doelpunt en Björn Kuipers zag geen strafschop in een duel tussen Idrissi en Sebastian Holmén.

Willem II ontsnapte na dik twintig minuten spelen. Eerst was het Owen Wijndal die de lat trof, waarna Calvin Stengs met zijn poging de buitenkant van de paal raakte. Vijf minuten later kwam AZ alsnog op 1-0. Wijndal trok het gat voor Idrissi, die naar binnen kwam, schoot en fraai scoorde. Pas in de laatste minuten voor rust werd Willem II gevaarlijk: Rody de Boer keerde een inzet van Freek Heerkens van afstand en daarna mikte Pavlidis net naast.

Voor Idrissi zat het duel er na een uur spelen op. De doelpuntenmaker leek kramp in beide benen te hebben en werd vervangen door Zakaria Aboukhlal. Vijf minuten later verscheen de gelijkmaker van de bezoekers op het scorebord en dat had AZ volledig aan zichzelf te wijten. Stijn Wuytens bereikte Teun Koopmeiners niet bij het uitverdedigen en het was Mats Köhlert die het genadeloos afstrafte: 1-1.

AZ wankelde naarmate de tweede helft vorderde en kwam al goed weg toen een vrije trap van Mike Trésor Ndayishimiye op een mooie plek net naast het doel ging. Twaalf minuten voor het einde viel de 1-2 alsnog: Pavlidis zette de aanval zelf op en stifte de bal heerlijk over De Boer. Zes minuten later bepaalde Ndayishimiye de eindstand. Hij schoot de bal met heel veel gevoel over De Boer en gooide het duel daarmee in het slot.