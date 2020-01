Advocaat baalt: ‘Al zoveel gesprekken gevoerd, ik houd niet van twijfelaars'

Dick Advocaat hoopt dat Róbert Bozenik snel de knoop doorhakt over zijn toekomst. De spits van MSK Zilina wordt begeerd door Feyenoord, maar wordt ook met andere clubs in verband gebracht. Advocaat merkt dat Bozenik twijfelt en hoopt spoedig op duidelijkheid. De trainer geeft tevens aan dat de vraagprijs van zijn Slowaakse club lager ligt dan gedacht.

In gesprek met FOX Sports wordt Advocaat kort voor de wedstrijd tegen sc Heerenveen gevraagd of hij garanties heeft gekregen van de clubleiding. Het is immers duidelijk dat de club hengelt naar een nieuwe spits. "Er is niks beloofd. Er is gewoon gesproken over wat we eventueel nodig zouden hebben", legt de trainer uit. "Ik heb gezegd dat we iemand nodig hebben achter Jörgensen, en hetzelfde geldt op het middenveld."

"Als daar iets gebeurt met de spelers, dan is de spoeling dun. Dat is het enige wat ik heb gezegd. Ze hebben aangegeven te zullen kijken wat ze kunnen doen. Er is niets beloofd. We hebben bij elkaar gezeten en het was een goed gesprek", maakt Advocaat duidelijk. "We moeten iets doen, want we vallen steeds in hetzelfde stramien als Jörgensen uitvalt. Dan moet er steeds een linksbuiten in de spitspositie spelen. Dat zagen zij ook wel in."

Bozenik wordt ook met clubs als Hamburger SV en CSKA Moskou in verband gebracht. Zaterdag schreef De Telegraaf dat zijn zaakwaarnemer andere opties interessanter vindt dan Feyenoord. "Er zijn nu al zoveel gesprekken geweest met die speler", verzucht Advocaat. "Hij twijfelt ook. En ik houd niet zoveel van twijfelaars. Er zijn natuurlijk meer clubs die hem willen hebben en dan is het moeilijk om een keuze te maken." Volgens de trainer klopt het niet dat Zilina drie à vier miljoen euro verlangt voor de twintigjarige spits. "Het gaat niet om die bedragen die jullie noemen. Hoeveel wel? Dat ga ik niet aan jou vertellen."