Scorende Luuk de Jong en Sevilla balen na visite aan Real Madrid

Real Madrid heeft zaterdag op moeizame wijze drie punten in LaLiga gepakt. Het team van Zinédine Zidane was in eigen huis met minimaal verschil te sterk voor Sevilla. Een doelpunt van Luuk de Jong werd in de eerste helft afgekeurd, maar na de pauze nam de Nederlander de gelijkmaker voor zijn rekening. De dubbelslag van Casemiro gaf echter de doorslag: 2-1. Door de overwinning gaat Real Madrid voorlopig alleen aan kop, met drie punten én een duel meer dan Barcelona: 43 om 40. Sevilla blijft voorlopig vierde, met 35 punten.

In de eerste helft waren de teams van Zidane en Julen Lopetegui aan elkaar gewaagd. Real Madrid slaagde er niet in om de wedstrijd te domineren: het ontbrak aan tempo en balbezit. De thuisploeg moest zelfs oppassen toen Sevilla gevaarlijker leek te worden, al schortte het Sevilla aan daadkracht in de laatste meters. Het hoogtepunt in de eerste 45 minuten was dan ook een afgekeurd doelpunt van De Jong, na nog geen half uur spelen.

Na een corner van Ever Banega richting de tweede paal viel Eder Militao door toedoen van Nemanja Gudelj en kon De Jong ongehinderd de openingstreffer achter Thibaut Courtois binnenkoppen. De VAR wees scheidsrechter Juan Martínez Munuera op het blok van Gudelj, ook al ging Militao met veel misbaar naar de grond. Tot groot ongenoegen van de Zuid-Spanjaarden werd de treffer ongeldig verklaard.

Sevilla probeerde Real Madrid na rust net als in de eerste helft ver van het doel te houden, maar kon niet voorkomen dat de thuisploeg na nog geen uur spelen toch op 1-0 kwam. Na een heerlijke hakbal van Luka Jovic, die in de eerste helft nagenoeg onzichtbaar was geweest, werkte Casemiro de bal oog in oog met Tomas Vaclik met een heerlijke stift tegen de touwen. Niet veel later koos Zidane voor een dubbele wissel: Jovic en Rodrygo gingen naar de kant, ten faveure van Karim Benzema en Vinicius Junior.

Zeven minuten de 1-0 haalde De Jong zijn gram. Na balverlies van Munir El Haddadi schoot de Nederlander de bal met links knap in de verre hoek achter Courtois: 1-1. De VAR bekeek een vermeende handsbal van El Haddadi, maar keurde de treffer goed. De punten bleven echter in het Santiago Bernabéu. Na een voorzet van Lucas Vázquez vanaf rechts drong Casemiro het strafschopgebied binnen en kopte hij tussen de verdedigers de 2-1 binnen. In het restant kon het duel nog alle kanten op, maar Vaclik redde subliem op een inzet van Toni Kroos en Youssef En-Nesyri liet een goede kans onbenut.