Onana: ‘Met hem heb ik een hechte band, ik zie hem als een jongere broer’

André Onana maakt de laatste tijd veel indruk bij Ajax en wordt geregeld in verband gebracht met een vertrek. De 23-jarige doelman is momenteel naar eigen zeggen niet bezig met een vertrek, omdat zijn prioriteit ligt bij ‘het sportieve’. “Ik ga alles geven om het nog mooier te maken”, zo geeft Onana te kennen in gesprek met De Telegraaf.

“Het doel voor veel jongens is om eerst prijzen te pakken en dan pas een stap omhoog te maken. Iedereen weet dat er in de zomer spelers zullen vertrekken, misschien ik ook wel, maar daar moeten we niet mee bezig zijn”, stelt de sluitpost uit Kameroen. Hij geeft aan dat Ajax dit seizoen historie kan schrijven door ‘alles’ te pakken. “Als dat lukt, dan volgt die mooie stap omhoog vanzelf.” Onana beaamt dat het lastig wordt om Ajax te verlaten, omdat hij ‘iedereen gaat missen’.

“Toen ik wegging bij Barcelona, dacht ik dat het het einde van de wereld was. Maar kijk waar ik nu ben. Ook hier kan ik niet voor altijd blijven. Er zal een dag komen dat ik ga. Dit is mijn vierde seizoen. Als ik erop terugkijk, dan is het geweldig geweest wat we hebben gepresteerd met een jong team. En is het nog niet klaar”, zegt Onana. Op het trainingskamp in Qatar kregen Ryan Gravenberch en Lassina Traoré de kans om zich te bewijzen bij Ajax en de sluitpost noemt hen ‘geweldige spelers’.

“Met Lassina heb ik een hechte band. Ik zie hem als een jongere broer. We zijn allebei Franstalig en vanaf de eerste dag heb ik hem intensief begeleid. Hij is klaar voor het eerste team en ik kan hem alleen maar geluk wensen”, vertelt Onana. Ajax verwelkomde met Ryan Babel deze maand een versterking. “Hij is een goede, ervaren speler en ik ben blij dat hij erbij is gekomen. Dat Ajax zo’n kwaliteitsspeler erbij haalt in de winterstop, toont de ambitie van de club. Als je grote dingen wil bereiken, dan moet je investeren en dat doet Ajax.”