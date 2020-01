Faber onthult details gesprek met Zoet; Pereiro speelt tot 1 februari niet

Jeroen Zoet maakt het seizoen op huurbasis af bij FC Utrecht. De doelman had niet het gevoel dat hij snel zou terugkeren onder de lat bij PSV. "Voor mij was het duidelijk. Ik wist hoe het zat. Daarom heb ik snel geschakeld en de keuze gemaakt om hierheen te gaan", liet Zoet woensdag weten. Volgens interim-trainer Ernest Faber was het nog geen uitgemaakte zaak dat de sluitpost weer voorrang zou moeten verlenen aan Lars Unnerstall. Faber wil echter nog niet zeggen of laatstgenoemde zondag tegen VVV-Venlo ook daadwerkelijk een basisplaats heeft.

"Na het trainingskamp in Qatar is Jeroen bij me gekomen. Hij wilde weten hoe het ervoor stond. Ook met het oog op het EK", wordt Faber vrijdag op de persconferentie van PSV in aanloop naar de uitwedstrijd tegen VVV geciteerd door onder meer het Algemeen Dagblad. "Ik heb toen mijn verwachtingen gedeeld: dat Lars (Unnerstall, red.) licht voor stond, maar dat er nog niets definitief was. Toen gaf Jeroen aan dat hij wilde gaan voor wekelijks keepen."

In de optiek van Faber had Zoet wellicht beter een paar dagen kunnen wachten, zeker nu er door hem nog geen definitief besluit is genomen over de doelman voor de tweede seizoenshelft. "Officieel is morgen (zaterdag, red.) de opstelling pas bekend, dan is het zeker. Zo moet je dat zien. Spelers trekken altijd eigen conclusies, dat deed ik als voetballer zelf ook, dus dat is geen probleem." Faber kan eventueel ook nog kiezen voor Robbin Ruiter, al lijkt Unnerstall zijn plaats gewoon te behouden.

Faber weet dat PSV nog steeds bezig is met het aantrekken van Ricardo Rodríguez, al lijkt Fenerbahçe momenteel de beste papieren te hebben om de linksback voor circa zes miljoen euro over te nemen van AC Milan. "Het is aan de club om een linksback te vinden. Ik hoop dat ze aan iemand kunnen komen. Veel hangt af van financiële middelen." PSV hoopt aan de andere kant Gastón Pereiro nog deze maand van de hand te kunnen doen. "We houden Pereiro aan de kant tot aan het einde van de transferperiode", aldus de interim-coach, die nog twijfelt over het inzetten van de weer fitte Sam Lammers tegen VVV. Nick Viergever ontbreekt sowieso wegens een schorsing.