Liverpool en Jürgen Klopp treffen zondag hun meest gevreesde opponent

Liverpool en Manchester United staan op de 23e speeldag van de Premier League tegenover elkaar. Het team van Jürgen Klopp kwam in slechts twee van de laatste achttien officiële duels niet tot winst: het Champions League-duel met Napoli (1-1) en de EFL Cup-wedstrijd tegen Aston Villa (5-0). Manchester United won drie van de laatste vier Premier League-duels: alleen bij Arsenal (2-0) werd verloren. Opta blikt vooruit op de krachtmeting op Anfield, zondag vanaf 17.30 uur.

O Sinds de twee competitiezeges op Manchester United in 2013/14 won Liverpool slechts één van de laatste elf Premier League-duels met the Red Devils: vijf gelijke spelen en vijf nederlagen.

O Manchester United won niet één van de laatste vier uitwedstrijden met Liverpool in alle competities, sinds een 0-1 zege in januari 2016 in de Premier League: twee gelijke spelen en twee zeges.

O Liverpool verloor 28 Premier League-wedstrijden tegen Manchester United. Dat zijn er minimaal acht meer dan tegen welke tegenstander dan ook in de competitie.

O Tot het 23e speelweekeinde maakte geen enkele voetballer vaker het openingsdoelpunt in verschillende Premier League-wedstrijden dan Marcus Rashford, namens Manchester United: zes. Alleen Mohamed Salah (zes) maakte deze voetbaljaargang in het tenue van Liverpool meer winnende doelpunten in competitieverband dan de aanvaller van the Red Devils: vijf.

O Liverpool speelt voor het eerst sinds september 1990 als koploper een competitieduel met Manchester United op Anfield. Destijds was het team van Kenny Dalglish met 4-0 te sterk voor de aartsrivaal.

O Van de 31 opponenten waar Jürgen Klopp in zijn trainersloopbaan minimaal 10 keer tegen heeft gespeeld, heeft hij tegen Manchester United het allerlaagste winstpercentage (twintig procent): twee zeges, zes gelijke spelen en twee nederlagen.

O Manchester United heeft de laatste twee uitwedstrijden in de Premier League op Merseyside verloren, tegen Liverpool en Everton. De recordkampioen van Engeland verloor sinds april 1979 niet meer driemaal op rij een dergelijke wedstrijd.

O De ongeslagen reeks van Liverpool in de Premier League (33 zeges en 5 remises) is de op twee na langste in de geschiedenis van de competitie. De twee langere reeksen (Arsenal 49 en Chelsea 40) werden beide door Manchester United beëindigd, maar wél in wedstrijden die op Old Trafford plaatsvonden.

O Liverpool scoorde dit seizoen in elk van de 21 wedstrijden in de Premier League. De laatste ploeg die dit in minimaal 22 Premier League-duels van een voetbaljaargang deed, was Arsenal in het kampioensseizoen 2001/02: in elk van de 38 wedstrijden.

O Mason Greenwood maakte dit seizoen vier treffers in de Premier League. De laatste tiener die in één seizoen goed was voor meer goals in de historie van de competitie was Marcus Rashford in 2016/17: vijf.