‘Ziyech, Tadic en Promes pushen me constant, dat is alleen maar goed’

Vanwege het wegvallen van Daley Blind moet trainer Erik ten Hag veranderingen doorvoeren bij Ajax. Lisandro Martínez lijkt als centrale verdediger aan de tweede seizoenshelft te beginnen, waardoor er een plek vrijkomt op het middenveld. De kans is groot dat Ryan Gravenberch het vertrouwen krijgt van Ten Hag, want de jonge middenvelder liet een goede indruk achter tijdens het trainingskamp in Qatar.

"Het was een heel belangrijk trainingskamp voor mij", vertelt Gravenberch aan het Algemeen Dagblad. "Er is een plekje vrij gekomen en dan was dit het moment. Dagelijks kreeg ik kansen om mezelf te laten zien." Ten Hag hamert onder meer op betrouwbaarheid, adviezen die de Ajacied zeer serieus neemt. "Ik denk dat ik daarin wel ben gegroeid. Het is focus, maar ook gewoon het besef dat ik mannelijk moet zijn. Eerst ging ik duels nog wel eens met een voetje half aan, nu zet ik vaker mijn poot erin."

Gravenberch deed in Qatar aan alle trainingsvormen mee. Het bleef echter niet bij de oefensessies, want de jonge middenvelder kreeg ook de kans zich te bewijzen in de oefenwedstrijd tegen Club Brugge (3-1) van zaterdag. Helaas voor Gravenberch bleef het optreden beperkt tot een helft, want hij viel uit met lichte klachten. Desondanks lijkt het product van de jeugdopleiding van Ajax er goed op te staan bij Ten Hag. "Ryan moet vooral de stap maken in het besef dat hij het elke dag moet laten zien. Maar juist in dat besef is hij enorm gegroeid in de afgelopen periode."

De waardering doet Gravenberch goed, maar aan een eventuele rol als basisspeler denkt hij nog niet. "Wel ben ik op de goede weg. Dat merk je als speler wel op de trainingen, als de groep wordt verdeeld." Hard werken is derhalve het devies voor de jonge Ajax-speler. "Er zijn ook nog genoeg verbeterpunten. In de duels, aan de bal. Daar ben ik dagelijks mee bezig. Maar ik niet alleen, ook de trainer en de jongens om me heen. Zoals Hakim Ziyech, Dusan Tadic en Quincy Promes. Die pushen me constant en dat is alleen maar goed. Ze willen het beste in me naar boven halen."