‘Barcelona ontslaat vanavond Valverde en komt met verrassende opvolger’

Barcelona komt vanavond om 21:00 uur met een statement over het ontslag van Ernesto Valverde, zo melden diverse Spaanse media maandagavond. Barça heeft voor dinsdag een persconferentie aangekondigd, waar voorzitter Josep Maria Bartomeu en technisch directeur Éric Abidal tekst en uitleg zullen geven.

Volgens meerdere bronnen, waaronder het doorgaans goedgeïnformeerde RAC1, wordt Quique Setién de nieuwe trainer van Barcelona. De Spanjaard werd begin 2019 ook al aan Barça gelinkt en is een ervaren oefenmeester, die de laatste twee seizoenen bij Real Betis werkzaam was. Afgelopen zomer stopte Setién bij los Beticos, nadat hij met de club op de tiende plek eindigde in LaLiga. Eerder werkte Setién in Spanje ook bij Las Palmas, Logo, Logroñés en Racing Santander.

Barcelona had moeite om een opvolger voor Valverde te vinden, omdat diverse kandidaten bedankten voor de functie. Clubicoon Xavi was favoriet om de functie over te nemen, maar de coach van Al-Sadd wilde niet per direct aan de slag bij Barcelona. Ook Ronald Koeman zou zijn benaderd, maar de bondscoach wil aanstaande zomer met Oranje naar het EK en bedankte eveneens.

Ook de namen van Mauricio Pochettino en Massimiliano Allegri passeerden de revue, al zou laatstgenoemde vooral zichzelf hebben aangediend als kandidaat en niet serieus in beeld zijn geweest bij Barcelona. Een goede bekende van de momenteel werkloze Allegri liet de club volgens RAC1 weten dat 'een voorstel van de Catalanen op een positieve ontvangst kan rekenen' van de kant van de Italiaan.