Misbaar na besluit van Sarri: ‘Het kan me niks schelen, eerlijk gezegd’

Juventus wist zondagavond op bezoek bij AS Roma met 1-2 te winnen. Paulo Dybala werd in het Stadio Olimpico twintig minuten voor het einde naar de kant gehaald voor Gonzalo Higuaín en reageerde daarop zichtbaar geïrriteerd. Maurizio Sarri, trainer van Juventus, wil na afloop niet teveel waarde hechten aan de reactie van Dybala.

“Het kan me niks schelen, eerlijk gezegd. Door het wedstrijdverloop moest ik wel ingrijpen, waardoor ik beslissingen moest nemen. Paulo kan op het veld zijn reactie geven, dat is vrij normaal. Ik heb nog nooit een speler gezien die gelukkig werd van het idee dat hij gewisseld moet worden”, zegt Sarri in gesprek met Sky Italia. De oefenmeester is tevreden over het optreden van Adrien Rabiot en Aaron Ramsey, die speelden vanwege de schorsing van Rodrigo Bentancur en de blessure van Sami Khedira.

“Ze worden iedere wedstrijd steeds beter, dus daar ben ik heel tevreden over. Maar er is nog steeds ruimte voor verbetering. Bij Arsenal was Aaron in staat om enkele doelpunten mee te pikken, omdat het in zijn DNA zit om ook vooruit te lopen”, zegt Sarri over de Welshe middenvelder. “Het is niet gemakkelijk voor hem in de Serie A en hij heeft ook problemen gehad met zijn fitheid. We wisten dat we daarop moesten wachten en ik ben blij dat het geduld zich nu uitbetaalt. Ik ben ervan overtuigd dat we hetzelfde kunnen zeggen over Rabiot op termijn.”

“We hebben het in een groot deel van de wedstrijd goed gedaan en ik ben blij met het resultaat”, stelt Sarri over het wedstrijdverloop. “Ik denk dat het geen oplossing is om de lange bal te spelen. We hebben weinig spitsen die sterk zijn in de lucht. Misschien levert het zes tot zeven doelpunten op, maar het leidt tevens tot tien tegentreffers. Er zijn risico’s in ons huidige spel, maar we moeten de bal laten gaan om vooruit te komen. In de tweede helft stonden we te diep op onze eigen helft en dat werd risicovol.”