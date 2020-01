‘In een aanvallende ploeg wordt Hakim Ziyech hier een sensatie’

Anwar El Ghazi is diep onder de indruk van de kwaliteiten van Hakim Ziyech. De aanvaller van Aston Villa ziet de Ajacied graag naar de Premier League komen. El Ghazi denkt dat de Marokkaans international een sensatie kan worden, mits hij wordt aangetrokken door een aanvallend ingestelde ploeg.

“Hakim is verreweg de beste voetballer van Nederland”, aldus El Ghazi in gesprek met De Telegraaf. De ex-Ajacied genoot vorig seizoen van Ajax en Ziyech in de Champions League. “Ik zag allerlei lijstjes voorbijkomen, van het UEFA-elftal, FIFA-elftal tot het beste team uit de vorige Champions League. En terwijl daar andere Nederlanders in voorkwamen, ontbrak Hakim. Dat komt, omdat hij een heel bijzondere speler is. Je houdt van hem of je vindt hem niks. Er zit niets tussen.”

Ziyech: 'Heb hier een speciale prijzenkast voor nodig'

El Ghazi vindt dat men bij Ziyech louter naar de schoonheid van zijn spel moet kijken. “En accepteren dat hij dan misschien een paar keer meer balverlies lijdt dan een ander”, aldus de 24-jarige buitenspeler. “Hakim in je team is een garantie voor goals, assists, punten en aantrekkelijk voetbal. Dat weet Ajax en daar gaat de club goed mee om. Kijk hoe hij het verschil maakt. Laten we het vooral koesteren dat hij nog in de Eredivisie speelt. En als hij weggaat, hoop ik dat hij naar de Premier League komt. In een aanvallende ploeg wordt hij hier een sensatie.”

El Ghazi kwam zondag nog in actie tegen Manchester City (1-6 nederlaag), waarin hij vanaf elf meter scoorde. De ex-speler van Lille OSC geeft aan dat hij nog stappen moet maken en nog lang niet is waar hij wil zijn. “Maar dat ik nu bijna wekelijks in de Premier League speel vervult me trots, want ik heb er hard voor moeten knokken. Ik kon niet meer verder bij Ajax, dus ik moest ergens naartoe”, aldus El Ghazi.

De tweevoudig Oranje-international had veel moeite met zijn vertrek bij Ajax in 2017. Hij belandde onder Peter Bosz op de bank en koos voor een vertrek naar Lille OSC. “Ik heb bij Ajax heel mooie tijden beleefd, maar het waren helaas niet de momenten die ze nu doormaken. Als je het shirt eenmaal hebt aangehad, blijf je altijd supporter. Ik heb op de Ajax-dinsdagavonden en -woensdagen zitten juichen en schreeuwen voor mijn tv. Had ik het mogen overdoen, dan was ik zeker langer bij Ajax gebleven.”