Tadic is klaar voor hervatting: ‘We willen dit seizoen drie prijzen pakken'

Ajax is na het trainingskamp in Qatar klaar om op drie fronten mee te strijden, zo vindt Dusan Tadic. De aanvoerder van de Amsterdammers is tevreden over de oefenwedstrijd van zaterdag tegen Club Brugge (3-1 winst) en kijkt reikhalzend uit naar de hervatting van het seizoen. "De batterij is weer vol en zijn we klaar om ertegenaan te gaan", zegt Tadic tegenover Voetbal International.

De uitschakeling in de Champions League door Valencia kwam eind 2019 hard aan bij Ajax. "We waren vooral mentaal moe, onder meer door de shock in de Champions League", aldus Tadic. "Het was fijn om even bij de familie te zijn. Iedereen heeft zich vermaakt en zijn rust gepakt. Fysiek is het goed gegaan (in Qatar, red.). Dat is het belangrijkste bij dit soort wedstrijden. Dat niemand geblesseerd raakt en dat onze spelers weer wedstrijdritme krijgen. Geen domme dingen en geen blessures, dat was het belangrijkste vandaag."

Ajax begint op volle oorlogssterkte aan de tweede helft van het seizoen. Quincy Promes is volledig fit, terwijl David Neres hard op de weg terug is. Daar kwam ook nog Ryan Babel bij, die gehuurd wordt van Galatasaray. "Wat je van ons kunt verwachten? Dat we de jacht openen op drie prijzen", antwoordt Tadic. "We willen kampioen worden, de TOTO KNVB Beker winnen en de Europa League winnen. That's it. Daar moeten we klaar voor zijn. We moeten gefocust blijven en goed voor onszelf zorgen: iedereen moet fit blijven de komende vijf à zes maanden."

In 2019 kwam Ajax slecht uit de startblokken. De eerste wedstrijd na de winterstop werd gelijkgespeeld tegen sc Heerenveen (4-4), daarna volgde een pijnlijke afstraffing bij Feyenoord (6-2 verlies). "Vorig jaar was de start niet goed", beseft Tadic. "Daar denken we nu aan, dat zal niet opnieuw gebeuren. Ik denk dat we niet twee keer dezelfde fout maken, we zullen vanaf het begin scherp zijn."