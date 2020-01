Feyenoord lijdt ruime oefennederlaag tegen Borussia Dortmund

Feyenoord heeft zaterdagmiddag een ruime oefennederlaag geleden. Het team van Dick Advocaat verloor in Marbella met 4-2 van Borussia Dortmund, ondanks een goede eerste helft van de Rotterdammers. Feyenoord won drie dagen geleden met 3-2 van een andere Bundesliga-club, TSG Hoffenheim. De ploeg van Advocaat hervat de competitie over exact een week met een thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen.

Feyenoord was in de eerste helft zeker niet minder dan Borussia Dortmund, maar werd toch tweemaal op achterstand gezet. De openingstreffer van de Bundesliga-club vond bovendien al na twee minuten plaats: een fraaie chip van Raphaël Guerreiro over Kenneth Vermeer. Twintig minuten later nivelleerde het team van Advocaat de tussenstand. Roman Bürki blunderde na een voorzet van Luis Sinisterra vanaf links, waarna Nicolai Jörgensen van dichtbij de gelijkmaker tegen de netten werkte.

Naarmate de eerste helft vorderde, had Feyenoord een licht overwicht en kwam Jörgensen net tekort om een rebound na een schot van Steven Berghuis te verzilveren. Op slag van rust was het toch weer Dortmund dat tot scoren kwam. Giovanni Reyna maakte in het strafschopgebied ruimte voor een schot en passeerde Vermeer op diagonale wijze.

In de tweede helft, met Renato Tapia na rust op de plaats van Leroy Fer, moest de ploeg van Advocaat definitief het onderspit delven, daar men het niveau van voor rust niet kon vasthouden. Na nog geen uur spelen dook Guerreiro vrij op voor Vermeer en scoorde hij met de buitenkant van zijn voet zijn tweede van de middag. Invaller Chris Führich schoot negen minuten later raak raak vanaf buiten het strafschopgebied.

Sam Larsson, Luciano Narsingh en Wouter Burger vielen in de laatste twintig minuten in, op de plaats van Jörgensen, Berghuis en Toornstra. Hoewel Feyenoord drie dagen geleden nog driemaal kon scoren in de slotfase van het duel met TSG Hoffenheim, hadden de spelers van Advocaat moeite om de nederlaag te verkleinen. Sinisterra, Tyrell Malacia én Narsingh kregen de bal er van dichtbij niet in en uiteindelijk was het Narsingh in de extra tijd die het slotakkoord verzorgde.