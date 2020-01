'Sinds Lewandowski hebben we hier niet meer zo'n speler gehad'

Erling Braut Haaland had de clubs voor het uitkiezen, met onder meer interesse van Bayern München, RB Leipzig, Juventus en Manchester United. De Noorse aanvaller ruilde Red Bull Salzburg uiteindelijk in voor Borussia Dortmund, tot grote vreugde van Marco Reus. Laatstgenoemde vergelijkt Haaland nu al met Robert Lewandowski, die tussen 2010 en 2014 in Dortmund speelde en een onvergetelijke indruk achterliet.

"Hij (Haaland, red.) is iemand met een open mind en het is ook heel belangrijk dat je eerst iedereen goed leert kennen. Een trainingskamp zoals deze is daar ideaal voor", verwijst Reus in gesprek met Sky Deutschland naar het trainingskamp van Dortmund in Marbella. "Nu is het zaak dat hij volledig fit wordt en een goede start maakt. Dat heeft tijd nodig, maar die krijgt hij ook. Met hem hebben we er weer een optie bij, zo kunnen we ook op een andere manier spelen."

Reus is nu al razend enthousiast over de kwaliteiten van Haaland, terwijl de tussentijdse aanwinst zijn officiële debuut voor Dortmund nog moet maken. "Sinds Lewa (Lewandowski, red.) hebben we hier bij Dortmund niet meer zo’n speler gehad", jubelt de aanvallende middenvelder. "Met zijn komst zijn wel flexibelere en kunnen we inspelen op verschillende tussenstanden in een wedstrijd. Het geeft ons een goed gevoel. Het is nu zaak dat hij fit wordt en een band gaat opbouwen met zijn medespelers. Dat werkt twee kanten op trouwens. We zullen moeten inspelen op zijn kwaliteiten, maar daar zal wel wat tijd over heengaan."

Haaland neemt een hoop fysieke kracht mee, iets dat Dortmund volgens de Duitse media de laatste jaren leek te missen. Reus vindt echter niet dat BVB in de afgelopen seizoenen soms te soft was in bepaalde wedstrijden. "Dat denk ik niet", concludeert de routinier. "Maar die discussie hebben we vorig jaar ook gehad. De selectie wordt door de verantwoordelijke mensen op een zorgvuldige manier samengesteld, met input van de trainer. We hebben hier voldoende kwaliteit rondlopen. Een echte klootzak op het veld is derhalve niet nodig. We hebben het op onze manier, zelfs als dat niet altijd succes oplevert. Zorgen daaromtrent zijn er dus ook niet. We moeten beter gaan presteren, dat zeker. Daar is echter niet per se een klootzak voor nodig."