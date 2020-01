‘Ik ben een Barcelona-fan voor het leven, maar ik zou Real Madrid niet afwijzen’

Carles Aleñá maakte onlangs op huurbasis de overstap van Barcelona naar Real Betis. De 22-jarige middenvelder speelde sinds 2005 in de jeugdopleiding van de Catalanen en kwam voorlopig tot 39 optredens in de hoofdmacht. Toch sluit Aleñá in gesprek met El Larguero niet uit dat hij ooit voor Real Madrid zal spelen.

“Ik ben een Barcelona-fan voor het leven, maar ik zou Real Madrid niet afwijzen. In de voetballerij kan er van alles gebeuren en mij is geleerd om ‘nooit nooit’ te zeggen. Natuurlijk zijn ze voor mij de grote rivaal”, stelt Aleñá. In de eerste seizoenshelft gebruikte trainer Ernesto Valverde hem slechts vijf keer, terwijl hij tevens verschillende keren niet eens bij de wedstrijdselectie zat. “Valverde heeft me nooit verteld waarom hij me niet liet spelen.”

“Maar Barcelona en ik hebben een super goede verstandhouding, zeker na alles wat ze voor me gedaan hebben. Laten we hopen dat we elkaar terugzien in de toekomst, dat heb ik eerder gezegd”, vervolgt de middenvelder, wiens contract bij Barcelona nog loopt tot medio 2022. In de uitwedstrijd tegen Alavés (1-1) kwam Aleñá afgelopen zondag als invaller voor het eerst in actie voor Real Betis. “Het is een beetje raar om het shirt van Betis te dragen, nadat ik zolang in hetzelfde shirt had gespeeld.”

“Maar mijn teamgenoten, de stad en de fans zijn echt geweldig. Ze hebben me vanaf de eerste dag welkom laten voelen. De trainer (Rubi, red.) heeft me ook heel goed opgevangen, ik ben heel blij dat ik met hem mag werken. Ik kende zijn speelstijl al een beetje en ik heb het gevoel dat het wel bij me past”, besluit Aleñá. Het Real Betis van de middenvelder neemt het zaterdag in de Copa del Rey op tegen Club Portugalete.