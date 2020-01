Raiola zint op wraak: ‘Met simpel sorry komen ze hier niet mee weg’

Mino Raiola kreeg afgelopen zomer om onduidelijke redenen een schorsing opgelegd van de FIFA. De zaakwaarnemer werd in eerste instantie gestraft door de Italiaanse voetbalbond (FIGC), waarna de wereldvoetbalbond besloot om de sanctie over te nemen. In een interview met Voetbal International geeft Raiola te kennen dat de straf hem ‘behoorlijke stress’ heeft bezorgd en dat hij zint op wraak jegens de FIFA.

“Het is één corrupte familie, niet gewelddadig, heel ondoorzichtig, gericht op het verwerven van macht en controle met grote consequenties voor het voetbal”, zegt Raiola over de FIFA. Hij stelt dat de straf van de Italiaanse voetbalbond hem ‘geen reet’ interesseerde, maar heeft het gevoel dat de wereldvoetbalbond hem ‘zocht’. “Het was precies midden in de maanden dat transfers tot stand komen. Ik moest de belangen van Matthijs de Ligt behartigen.”

“Gelukkig heb ik een organisatie achter me staan die veel groter is dan Mino Raiola, maar toch. Ik wil vrij zijn in mijn bewegingen”, vervolgt de belangenbehartiger. Van zijn advocaten moest Raiola, die zich erg ‘onrechtvaardig behandeld voelt’, vervolgens drie maanden zijn mond houden. “Dat was heel moeilijk voor me, echt stressvol, want mijn eerste reflex is altijd: ik vecht tegen onrecht.”

Het Hof van Arbitrage voor Sport (CAS) hief de schorsing na een maand op, maar de zaak is voor Raiola voorlopig nog niet gedaan. “Met simpel sorry komen ze hier niet mee weg. Ze zaten fout, dat weten ze. Voor mij is het klaar als ze naast excuses een enorme schadevergoeding betalen. Hoogte te bepalen door mij. Dat geld gaat dan naar een goed doel."