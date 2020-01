Gertjan Verbeek: ‘Als de wind verkeerd staat, adem je rook en as in’

Grote delen van Australië worden al weken geteisterd door bosbranden en daar ondervindt Gertjan Verbeek relatief lichte gevolgen van. De trainer van Adelaide United moet zo nu en dan trainingen afbreken als de wind rook en as meevoert naar het trainingsveld van zijn club.

"Als de wind verkeerd staat, adem je rook en as in. Soms moet ik de training afbreken”, laat Verbeek optekenen in gesprek met de Leeuwarder Courant. Onlangs hadden de spelers en technische staf ook last van de bosbranden tijdens de competitiewedstrijd tegen Sydney FC. “Ineens woei er allemaal rook, roet en as het stadion in. Ademen deed zeer en je kreeg de tranen in je ogen. De zon had gewoon moeite om door dat wolkenpak heen te breken."

De afgelopen dagen heeft het geregend in sommige delen van het land en viel er zo’n vijftien milimeter neerslag. Volgens Verbeek is er veel meer regen nodig om de bosbranden tegen te gaan. “Je houdt je hart vast, want de echte zomer moet nog gaan beginnen. De prioriteit ligt nu ook niet meer bij het blussen, maar bij het redden van mensen, dieren en gebouwen”, aldus Verbeek.

"De stad Adelaide is er redelijk gevrijwaard van gebleven, maar ook in de bergen, de Adelaide Hills, woeden de branden”, legt de trainer uit. “Dat is best ver weg van hier, maar als de wind verkeerd staat, ruik ik de brandlucht al als ik wakker word. Het is dan ook niet verantwoord om te trainen.”