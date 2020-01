‘ADO doet zaken met Middlesbrough en haalt eerste winterse versterking’

ADO Den Haag versterkt zich met Sam Stubbs, zo meldt Voetbal International. De Engelse verdediger komt op huurbasis over van Middlesbrough en reist direct af naar Spanje, waar hij dinsdagmiddag zal aansluiten bij de selectie van trainer Alan Pardew. De 21-jarige centrumverdediger werd de eerste seizoenshelft verhuurd aan het Schotse Hamilton Academical.

Stubbs werd opgeleid door Wigan Athletic en maakte in de zomer van 2018 transfervrij de overstap naar Middlesbrough. Hij wacht nog altijd op zijn debuut in het eerste elftal en werd halverwege vorig seizoen verhuurd aan Notts Sounty. In de League Two deed hij vlieguren op en kwam hij tot zeventien wedstrijden. Dit seizoen was hij vaste basisklant bij Hamilton Academical, de nummer elf van de Schotse Premiership.

Hamilton moet nu afscheid van hem nemen, daar Middlesbrough ervoor heeft gekozen om hem voor de rest van het seizoen aan ADO Den Haag te verhuren. De nummer zeventien van de Eredivisie heeft de komst van Stubbs echter nog niet bevestigd. De eerste winterse versterking moet onder Pardew de concurrentie aangaan met Tom Beugelsdijk en Shaquille Pinas, het centrale duo van ADO in de eerste seizoenshelft.