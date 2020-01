Toekomst Arda Turan ongewis na plotseling vertrek uit Istanbul

Arda Turan is niet langer huurling van Medipol Basaksehir. De 32-jarige aanvaller vroeg clubpresident Göksel Gümüsdag om de huurovereenkomst per direct stop te zetten en het verzoek van Turan is ingewilligd, zo meldt de Turkse club dinsdag via de officiële kanalen. De routinier beschikt over een aflopend contract bij Barcelona, maar het is volgens Marca onwaarschijnlijk dat hij op korte termijn terugkeert in het Camp Nou.

"We willen onze dank uitspreken richting Arda Turan, een van de belangrijkste spelers van het Turkse voetbal, die honderd interlands voor de nationale ploeg van Turkije gespeeld, voor zijn inspanningen en wensen hem veel succes in de rest van zijn loopbaan", zo meldt Basaksehir in een verklaring. Turan speelde sinds 2018 op huurbasis voor de Turkse club en kwam in anderhalf jaar tijd tot 2 doelpunten en 4 assists in 39 officiële wedstrijden in het shirt van Basaksehir, waar Eljero Elia onder contract staat.

Turan kwam in 2015 terecht bij Barcelona, dat destijds 34 miljoen euro overmaakte aan Atlético Madrid. Vanwege een transferverbod moest de Turkse aanvaller zijn debuut voor de Catalaanse grootmacht met een halfjaar uitstellen. Turan kwam in dienst van Barcelona tot 15 treffers en 11 assists in 55 duels, maar een succesverhaal werd zijn Spaanse periode nimmer. De verwachting is dan ook dat de regerend kampioen in de komende maanden geen gebruik meer maakt van zijn diensten. Een definitief besluit hieromtrent is echter nog niet genomen. Turan kwam eerder uit voor Galatasaray en Manisaspor.

Ook de verhuurperiode van Turan bij Basaksehir werd geen doorslaand succes, voornamelijk door het feit dat de voormalig international van Turkije in september van vorig jaar een voorwaardelijke gevangenisstraf kreeg opgelegd. Turan had de bekende zanger Berkay Sahin een gebroken neus geslagen in een nachtclub. Daarna schoot hij in een ziekenhuis met een pistool op de grond. Turan werd veroordeeld voor openlijke geweldpleging en verboden wapenbezit. Mocht de aanvaller in de komende vijf jaar opnieuw in de fout gaan, dan volgt automatisch een gevangenisstraf van tweeënhalf jaar.