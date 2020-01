Geplaagd PSV ziet opnieuw aanvaller wegvallen met blessure

PSV kan de rest van het seizoen geen beroep doen op Donyell Malen, terwijl Steven Bergwijn wegens fysieke klachten niet mee is op het trainingskamp in Qatar en Sam Lammers nog niet helemaal hersteld is van zijn zware knieblessure. Met Kostas Mitroglou heeft nu nog een aanvaller van de Eindhovenaren plaatsgenomen in de ziekenboeg, zo melden onder meer het Eindhovens Dagblad en Voetbal International dinsdagochtend.

Mitroglou kwam volgens de berichtgeving al niet helemaal fit uit de winterstop en maandag moest hij voortijdig de training staken. De verwachting is dat de Griek een hamstringblessure heeft opgelopen en de kans dat de spits deze week nog in een van de oefenwedstrijden die PSV gaat spelen is klein. Dinsdag werkte hij enkele individuele oefeningen af in het krachthonk, zonder zich bij zijn ploeggenoten aan te sluiten op het veld.

PSV speelt donderdag een oefenwedstrijd tegen Club Brugge, waarna zaterdag een vriendschappelijk treffen met KAS Eupen volgt. De Eindhovenaren blijven tot en met zondag in Qatar om zich voor te bereiden op de tweede seizoenshelft. VVV-Venlo is volgende week zondag de eerste tegenstander in de Eredivisie.