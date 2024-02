De Griekse spits die bij PSV van goalgetter in cultheld veranderde

De Eredivisie heeft sinds zijn oprichting in 1956 genoeg markante spelers gekend. Iedere speler heeft zijn eigen verhaal. In de loop der jaren zijn er in de Nederlandse competitie veel spelers geweest van wie veel werd verwacht, maar die het niet wisten waar te maken. Voetbalzone duikt in de geschiedenis van gemiste kansen. Deze keer het verhaal van Kostas Mitroglou, de Griekse spits die bij PSV geen potten wist te breken.

Door Lars Verhage

Het is 22 augustus 2019 wanneer PSV het nieuws naar buiten brengt dat zij een nieuwe spits hebben binnengehaald. Het betreft de op dat moment 31-jarige Mitroglou uit Griekenland. Hij is geen onbekende naam in Europa, twee jaar daarvoor vertrok de Griek namelijk van Benfica naar Olympique Marseille voor maar liefst vijftien miljoen euro. Goals maken deed hij namelijk altijd wel en daardoor stond de spits te boek als een echte goaltjesdief. De ploeg uit Eindhoven kon wel zo’n speler gebruiken tijdens het seizoen 2019/20, en dus waren de verwachtingen hooggespannen voor Mitroglou. Zijn debuut voor de club maakt hij nog diezelfde dag als invaller tegen Apollon Limasol, waarin hij direct goede dingen laat zien. Verder is zijn tijd bij PSV echter niet om over naar huis te schrijven.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Het begin

Geboren en getogen in Griekenland emigreert Mitroglou op zeer jonge leeftijd met zijn ouders naar Duitsland, waar zijn voetbalcarrière begint. Dat start in 1994, als de jonge Griek zich aansluit bij de plaatselijke voetbalvereniging TuS Preussen Vluyn. Hier wordt zijn talent in de loop der jaren opgemerkt, waarna hij in 2005 via twee andere voetbalclubs terechtkomt bij Borussia Mönchengladbach. Iets wat daar al opvalt, is zijn lichaamsbouw. Mitroglou is redelijk groot (1,88 meter) en is breed gebouwd, wat hem een fysiek sterke spits maakt. Toch is de Griek met de bal aan zijn voet ook zeer technisch, waardoor hij een vrij complete aanvaller is.

In dienst van het tweede elftal van Mönchengladbach, uitkomend in de 3. Liga, maakt de rechtspoot zijn eerste vlieguren als professioneel voetballer. Ondanks dat zijn talent wel opgemerkt wordt, zijn de statistieken niet goed. In 23 wedstrijden weet hij het net niet te vinden. De Duitse subtopper ziet het daardoor niet zitten in zijn jeugdproduct, en besluit Mitroglou te verkopen aan Olympiakos Piraeus uit Griekenland. Hier begint de voetballoopbaan van de Griek pas echt.

Successen

Na een valse start in Duitsland maakt Mitroglou zijn debuut op het hoogste niveau alsnog in zijn geboorteland. In dienst van topclub Olympiakos pikt Mitroglou geregeld zijn goals mee, maar in zijn eerste drie jaar bij de club weet hij geen basisplaats te veroveren. Toch is hij met zijn goals en inzet wel belangrijk voor het team. Tevens is hij geliefd bij de fans, die hem als soort cultheld gaan zien. Olympiakos ziet wel degelijk de potentie van de spits, en besluit hem te verhuren.

Zijn eerste verhuurperiode brengt Mitroglou naar Panionios, waar hij van cultheld in goalgetter verandert. In een halfjaar tijd komt de sterke aanvaller tot elf optredens, waarin hij maar liefst acht keer tot scoren komt. Toch vindt Olympiakos de spits nog niet rijp genoeg, en besluit hem in het seizoen 2011/12 nog een keer te verhuren. Ditmaal is het Atromitos FC die de diensten krijgt van Mitroglou, en ook hier stelt hij niet teleur. In de competitie loopt hij 1 op 2: in 34 wedstrijden vindt hij 17 keer het net. Het zorgt voor een geweldige vierde plek in de competitie voor Atromitos, met de spits dus als sterkhouder.

Hij is nu helemaal klaar om zijn kans te pakken bij Olympiakos, en dat is precies wat hij doet. Mede dankzij de vele goals en het hele goede spel van de Grieks international worden zij bijna moeiteloos kampioen. Mitroglou maakt de ene na de andere goal, waardoor hij nu ook de aandacht trekt van buitenlandse clubs. Na zes kampioenschappen te hebben meegemaakt in Griekenland trekt hij de deur achter zich dicht, en vertrekt hij naar Fulham.

Voetbalreis

Fulham, op dat moment actief in de Premier League, hoopt zich na het aantrekken van de nieuwe spits dat seizoen veilig te spelen. Echter gaat het al heel snel mis voor hun nieuwe aanvaller. Na de eerste drie wedstrijden te hebben gespeeld, loopt Mitroglou in zijn vierde wedstrijd voor de club een zeer zware knieblessure op. Het gevolg is dat hij de rest van het seizoen moet toekijken, iets wat hij niet gewend is. Voor Fulham is het op meerdere vlakken een dramatisch seizoen, met als dieptepunt de degradatie naar de Championship.

Een verhuurperiode aan de Portugese topclub Benfica biedt Mitroglou perspectief. Hij weet weer zoals vanouds te scoren, en overtuigt de club dusdanig dat er een permanente transfer komt. Ook in zijn tweede jaar in Portugal gaat het over een leien dakje voor de Griek. Benfica weet voor het tweede jaar op rij landskampioen te worden, en de Portugese beker is eveneens een prooi. Hierin weet Mitroglou zelfs negen keer te scoren in slechts vier wedstrijden. Het levert hem een transfer op naar het Franse Olympique Marseille, waarmee maar liefst vijftien miljoen euro mee wordt gemoeid. Wat de spits dan echter nog niet weet is dat het vanaf hier bergafwaarts gaat.

Piek aan zijn einde

In Frankrijk weet de rechtspoot in anderhalf jaar tijd geen basisplaats te veroveren, en een goede indruk achterlaten is ook te veel gevraagd voor Mitroglou. Een verhuurperiode aan Galatasaray brengt evenmin uitkomst, waarna PSV op zijn pad komt. Marseille verhuurt zijn speler voor één seizoen aan de Eindhovenaren, waar men reikhalzend uitkijkt naar de komst van hun nieuwe spits. Ondanks dat Mitroglou nog geen eens één training mee heeft gedaan met zijn nieuwe ploeg, speelt hij direct op zijn dag van aankomst in Nederland. In de tien minuten die hij meedoet tegen Apollon Limasol maakt hij een enorm goede en voornamelijk gretige indruk. Het zorgt ervoor dat de verwachtingen alleen nog maar hoger worden.

In de returnwedstrijd tegen Apollon Limasol maakt de Griek zijn eerst goal in dienst van de Eindhovenaren. Echter raakt Mitroglou alweer snel op een zijspoor, waarna hij nog maar één keer tot scoren komt. Bij PSV krijgt hij al snel weer de status van cultheld, mede vanwege zijn opvallende uiterlijk. Een grote baard, bijzonder kapsel en groot gebouwd. Er zijn meerdere geluiden over dat de spits ook zomaar achter de balie kan staan van de plaatselijke Griek. Na één seizoen in de Eredivisie zit zijn dienstverband in Nederland erop, maar toch zullen zij Mitroglou niet snel vergeten.

Na zijn vertrek uit de Eredivisie keert de spits terug naar zijn geboorteland om voor Aris FC te spelen. Het is duidelijk dat het niet meer is als wat het ooit geweest is. Nadat zijn contract na het seizoen 2021/22 niet meer verlengd wordt, besluit Mitroglou begin 2023 op 34-jarige leeftijd te stoppen met profvoetbal. Toch zal de Griekse cultheld altijd onthouden worden.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties