‘Ajax betreedt nieuw mijnenveld met samenwerking in Midden-Oosten’

Ajax kreeg de voorbije maanden veel kritiek op het trainingskamp dat de club momenteel houdt in Qatar, zondag werd bekend dat de Amsterdammers een nieuwe controversiële stap zetten. De koploper van de Eredivisie gaat samenwerken met Sharjah FC, de kampioen van de Verenigde Arabische Emiraten. "Ajax betreedt een nieuw mijnenveld qua mensenrechten", vindt onderzoeksjournalist Bas Soetenhorst van Het Parool.

Ajax wil de club uit het Midden-Oosten 'onder meer helpen met het ontwikkelen van de jeugdopleiding door stafleden permanent bij Sharjah te stationeren', zo bracht Ajax zondag naar buiten in een statement. Soetenhorst vindt dat het nodige aan te merken is op die beslissing. "Net als Qatar leunt de Verenigde Arabische Emiraten op een leger buitenlandse arbeidsmigranten, dat vaak wordt uitgebuit en misbruikt", aldus de journalist.

"Vrouwen worden geacht hun man te gehoorzamen en hebben, in tegenstelling tot mannen, gerechtelijke toestemming nodig voor echtscheiding", schetst Soetenhorst. "De wetgeving op het gebied van transgenders geldt als een van de meest repressieve ter wereld. Kritiek op de koninklijke familie is vrijwel onmogelijk, mensenrechtenorganisaties worden zo veel mogelijk geweerd en dissidenten riskeren lange celstraffen."

Sultan Bin Mohammed Al Qasimi, die zichzelf 'Sjeik Dokter Sultan' laat noemen, deelt de lakens uit in de emiraat Sharjah waar de gelijknamige club zich bevindt waar Ajax mee gaat samenwerken. De sultan heerst er sinds 1972 en staat daarmee in de top 10 van ’s werelds langst regerende vorsten. "Hij presenteert zichzelf als een verlicht monarch, die heel geleidelijk een volwaardige democratie wil vestigen. Onder zijn bewind is de wettelijke arbeidspositie van vooral getrouwde vrouwen verbeterd. Zo heeft hij zich ingespannen voor kinderopvang en werkpauzes voor borstvoeding", zegt Soetenhorst.