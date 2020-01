‘Barcelona gaat strijd op transfermarkt aan met Bayern München en Dortmund’

Barcelona kijkt in de zoektocht naar defensieve versterkingen rond in de Bundesliga, zo weet het Duitse Sky Sport zaterdag te melden. Volgens verslaggever Marc Behrenbeck van het Duitse sportplatform heeft de Catalaanse grootmacht namelijk verregaande belangstelling voor Lukas Klostermann, rechtsback van RB Leipzig. Behalve Barcelona hebben ook Bayern München en Borussia Dortmund Klostermann naar verluidt op de korrel.

Klostermann heeft nog een contract tot medio 2021 bij Leipzig, maar de kans lijkt groot dat hij na dit seizoen zal uitkijken naar een nieuwe werkgever. De 23-jarige rechtervleugelverdediger weigert vooralsnog namelijk een nieuw contract te tekenen met Leipzig, waardoor het aannemelijk is dat de huidige koploper van de Bundesliga aankomende zomer mee zal werken aan een vertrek, teneinde een transfersom te toucheren.

Bayern München geldt in Duitsland als de grootste kanshebber om aankomende zomer aan de haal te gaan met Klostermann, maar volgens Sky Sport zijn ook Borussia Dortmund en zelfs Barcelona geïnteresseerd in de achtvoudig international van Duitsland. Behrenbeck, transferexpert van Sky Sport, stipt aan dat de rechtsbackpositie op dit moment een zorgenkindje is bij Barcelona en dat de belangstelling van de club voor Klostermann daarom niet vreemd is.

Nélson Semedo en Sergi Roberto worden bij Barcelona door trainer Ernesto Valverde doorgaans het vaakst ingezet als rechtsback. "Semedo is een goede speler, maar geen speler van wereldklasse", stelt Behrenbeck. "Barcelona heeft een nieuwe Dani Alves nodig, vandaar dat ze Klostermann absoluut willen hebben." Dani Alves was vanaf 2008 jarenlang het vertrouwde gezicht bij Barcelona op de rechtsbackpositie, maar vertrok in 2016 uiteindelijk bij de club.