‘Geertruida weet welke namen hij moet aftroeven voor eventuele Bayern-transfer’

Woensdag, 23 augustus 2023 om 10:35 • Lars Capiau • Laatste update: 11:24

Bayern München heeft een shortlist van drie verdedigers opgesteld om de naar Internazionale vertrekkende Benjamin Pavard op te volgen. Dat meldt de Italiaanse transfermarktexpert Fabrizio Romano. Lutsharel Geertruida is een van de drie namen die bij der Rekordmeister nadrukkelijk genoemd wordt om de Fransman te vervangen.

Naast Geertruida is de Duitse recordkampioen ook zeer gecharmeerd van Armel Bella-Kotchap en Lukas Klostermann. Bella-Kotchap speelt bij Southampton, dat afgelopen seizoen degradeerde uit de Premier League. De centrumverdediger was afgelopen seizoen, samen met de naar Chelsea vertrokken Roméo Lavia, een van de spaarzame lichtpuntjes bij de Engelse havenclub.

Klostermann is een gewaardeerde kracht bij RB Leipzig, de club die eerder al dicht bij het inlijven van Geertruida was. Waar Bella-Kotchap een pure centrumverdediger is, kan Klostermann, net als Geertruida, ook uitstekend op de rechtsbackpositie uit de voeten. Klostermann kwam vorig jaar mede dankzij een enkelblessure tot slechts vijftien optredens in de Bundesliga.

Bayern weegt de opties rustig af, daar Pavard ook nog niet officieel de overstap naar Italië heeft gemaakt. Wel zou de Beierse clubleiding al gesproken hebben met de entourage van alle drie de spelers. Pas als Bayern een keuze heeft gemaakt over welke speler zij willen contracteren, zal Pavard het groene licht krijgen om Duitsland te verlaten. De Duitsers vangen ongeveer dertig miljoen plus drie miljoen euro aan bonussen voor de Fransman.