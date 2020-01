‘Marcelo zei al: ‘Hier ben je de ene dag Pélé en speel je de dag erna niet’’

Vinícius Júnior was in de korte periode dat Santiago Solari de scepter zwaaide bij Real Madrid een onbetwiste basisspeler. De negentienjarige aanvaller kreeg daarna echter te maken met een zware knieblessure en onder de huidige trainer Zinédine Zidane schippert het talent tussen basis en bank. Door een gesprek met landgenoot Marcelo is hij de gang van zaken bij de Koninklijke echter beter gaan begrijpen.

“Marcelo waarschuwde me al: ‘Hier ben je de ene dag Pélé en de volgende dag speel je helemaal niet”, vertelt hij in gesprek met het Braziliaanse Placar. In de tijd die Vinícius wel op het veld staat, maakt de jongeling over het algemeen een rustige indruk. Volgens de dribbelaar zelf is dit soms echter maar schijn: “Ik zie eruit alsof ik kalm ben, maar van binnen word ik wel nerveus.”

Zidane: 'Champions League niet makkelijker te winnen dan La Liga'

“Toen ik mijn debuut moest maken voor Flamengo, was ik doodsbang. Ik wilde de bal niet eens aanraken.” Ondanks zijn zenuwen staat Vinícius toch vaak met een grote glimlach binnen de lijnen: “Zo ben ik nu eenmaal, ik zal dat plezier nooit verliezen.”

De aanvaller speelde vooralsnog 46 officiële wedstrijden namens Real Madrid, waarin hij slechts vijfmaal wist te scoren. Onder de achterban van de grootmacht klinkt dan ook wat gemor over het gebrek aan killer instinct bij de Braziliaan. Vinícius laat zich hier echter niet door van de wijs brengen: “Ik laat alles zijn natuurlijke gang gaan.”