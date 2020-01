Cocu: ‘Iedereen kent hem als spits, maar zijn inzicht is ook uitmuntend’

Wayne Rooney luisterde zijn debuut bij Derby County donderdagavond op met een assist. Mede hierdoor won Derby County op eigen veld met 2-1 van Barnsley. Manager Phillip Cocu is blij met de inbreng van de speler-trainer, die tevens de aanvoerdersband draagt. Cocu denkt dat de gelouterde aanvaller met zijn kwaliteiten en ervaring van onschatbare waarde kan zijn voor the Rams.

"Wayne speelde erg goed", vertelt Cocu na afloop voor de camera van Rams TV. "Wellicht verbaasde Wayne iedereen door het tot het einde vol te houden. Hij heeft een geweldig overzicht en was bij beide treffers betrokken." De manager van Derby roemt daarnaast de ervaring van Rooney. "Hij rent niet steeds onnodig naar voren. Achter elke actie van hem zit een gedachte. Die ervaring biedt hem ook de mogelijkheid om negentig minuten mee te doen."

Cocu is blij met Rooney als onderdeel van de technische staf van Derby. "In het overbrengen van de tactiek en onze ideeën kan hij heel belangrijk zijn", aldus de voormalig trainer van PSV. "We hebben in de eerste seizoenshelft enkele spelers in die rol laten functioneren, mijns inziens de lastigste taak in het voetbal. Het is niet makkelijk om iemand te vinden die een signaal kan afgeven in bepaalde fases van een duel. Wayne kan dat zonder enige twijfel." Cocu ziet voor Rooney vooral een rol als middenvelder weggelegd. "Iedereen kent hem als een spits, een afmaker, maar zijn inzicht is daarnaast ook uitmuntend. Dat weet ik nog uit mijn tijd als speler. Ik hou van hoe hij speelt. Wayne is niet alleen gefocust, maar brengt ook medespelers in een goede positie voor het doel."

Rooney is dolbij met zijn eerste speelminuten in het shirt van Derby. De topscorer aller tijden van Engeland zat de laatste weken al op de bank naast Cocu en dat beviel hem allerminst. Rooney is op 34-jarige leeftijd nog steeds erg gretig. "Het was frustrerend om al die tijd alleen maar te mogen trainen met mijn ploeggenoten. Er is namelijk niets mooiers dan wedstrijden spelen", aldus de rechterhand van Cocu, die in Engeland eerder voor Manchester United en Everton uitkwam.